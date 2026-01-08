צעיר צרפתי בן 22 נהרג השבוע לאחר שנפל מצוק באזור מפל נא מואנג 2 שבאי קוסמוי בתאילנד.

הצעיר במקום יחד עם בת זוגו, כשהשניים טיפסו על המפל הגבוה לצורך צילום סלפי. על פי דיווחים מקומיים, במהלך הטיפוס על הסלעים הרטובים והחלקלקים, החליק הצעיר ונפגע.

במהלך החיפושים אחריו, שהיו מורכבים במיוחד, נאלצו כוחות החילוץ להשתמש בציוד טיפוס וחבלים כדי לאתר את גופתו, שנמצאה בין סלעים באזור קשה לגישה. בת זוגו של הצעיר, שנפגעה באירוע, היתה זו שהזעיקה את העזרה אך הצליחה להימנע מפילה.

המפל נחשב לאחד מאתרי התיירות הפופולריים ביותר בקוסמוי, אך בשנים האחרונות הוא צבר מוניטין של מקום מסוכן, במיוחד בעונת הגשמים כאשר הזרמים במפל מתחזקים והסלעים הופכים לחלקלקים. מותו של הצעיר הוא המקרה השישי של תיירים שמוצאים את מותם במקום מאז 2019.