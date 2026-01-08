למרות שהתיק נסגר: המשטרה פשטה על בית נער שנורה בידי שוטר צילום: באדיבות המצלם

לפני כשבוע, שוטרים פשטו על ביתו של נער המרותק לכיסא גלגלים בעקבות ירי שביצע שוטר בו לפני כשנה בשומרון.

למרות שהתיק נגדו נסגר באופן רשמי, המשטרה ניסתה לבצע חיפוש בביתו, מבלי שלחיפוש היה אישור חוקי, ובלא קשר למצבו הרפואי.

ארגון חוננו, באמצעות עו"ד אלעדי ויזל, הגיש תלונה חמורה לקצין תלונות הציבור במשטרת תל אביב. השוטרים אמנם טענו כי יש בידיהם "צו חיפוש", אך ברשותם הייתה רק סמכות לחפש בכתובת הישנה של המשפחה, לא בכתובת החדשה אליה עברו לאחר שחלק מהבית לא היה נגיש לצעיר שנפצע.

במהלך האירוע, השוטרים גם תיעדו את פנים הבית דרך החלון, וחדירה זו לפרטיות תועדה על ידי המשפחה. אחד השוטרים אף נופף בלעג לשלום לבני המשפחה.

"מדובר בהתנהלות בלתי חוקית שהפוגעת גם בזכויות האישיות של המתיישב, וגם בתום הלב של המשטרה כלפי אזרחיה. אני תוהה מדוע מערכת הביטחון ממשיכה לפעול כך, מבלי להכיר בחומרת המצב בו נמצאת משפחת המתיישב, ולהפעיל את כל הכלים האזרחיים והמשפטיים על מנת להפסיק את הפעולות השגויות", אמר עו"ד ויזל.