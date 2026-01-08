בישראל דוחים את הודעת צבא לבנון מהבוקר (חמישי) לפיה באזור שמדרום לליטני חיזבאללה פורק מנשקו.

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה באנגלית בה נכתב כי "הסכם הפסקת האש שגובש על ידי ארצות הברית בין ישראל ללבנון קובע בבירור כי יש לפרק את חיזבאללה מנשקו לחלוטין. זה הכרחי לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון".

בלשכת נתניהו הדגישו כי הם מעריכים את המאמץ של ממשלת לבנון אך הוא רחוק מלהיות משביע רצון.

"המאמצים שנעשו לשם כך על ידי ממשלת לבנון וכוחות הביטחון הלבנוניים הם התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהספיק, כפי שמעידים מאמצי חיזבאללה להתחמש מחדש ולבנות את תשתית הטרור שלו בתמיכה איראנית", לשון תגובת הלשכה.

מוקדם יותר טען הצבא הלבנוני כי תוכניתו לריכוז הנשק במדינה בידיו נכנסה לשלב מתקדם אחרי שחיזבאללה פורק מנשקו מדרום לליטני. הלבנונים טענו כי ישראל לא מאפשרת להם להשלים את המשימה.