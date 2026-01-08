השאלה הקשה של איציק סעידיאן לאופוזיציה צילום: ערוץ הכנסת

איציק סעידיאן, לוחם גולני שנפצע נפשית במבצע צוק איתן והצית עצמו במחאה מול אגף השיקום והפך לסמל המאבק לזכויות פצועי צה"ל, הגיע היום (חמישי) לוועדת החוק והביטחון של הכנסת ופנה לחברי האופוזיציה במהלך הדיון על חוק הגיוס.

"אני רוצה לשאול את חברי האופוזיציה מה הם עשו למען חוק הגיוס כשהם היו בקואליציה? במקום להתנגח ולהתסיס אתם יכולים להגיע לפתרונות. אזרחי מדינת ישראל מסתכלים עליכם - ויותר ממה שאתם מנסים לעשות טוב - אתם גורמים רע. אחרי המכה שקיבלנו בשבעה באוקטובר אנחנו צריכים ריפוי. אתם נציגי ציבור ולא באתם בשם עצמכם - ולכן תחשבו מה אתם עושים לעם", אמר סעידיאן.

הוא הוסיף כי יש חשיבות בשמירה על עולם התורה. "באופן אישי מאוד חשוב לי - והרבה לוחמים מדברים על זה - שלומדי התורה לא ייפגעו. עולם התורה הוא מרכיב חשוב ומשמעותי בחברה והדבר האחרון שהיינו רוצים הוא שהם ייפגעו".