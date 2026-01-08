אחרי ימים של מזג אוויר חם ויבש בצורה יוצאת דופן, המציאות עומדת להשתנות בצורה דרמטית.

מודלים מטאורולוגיים מתעדכנים מדי יום ומראים תמונה משתנה של מזג האוויר הצפוי, כשהשאלה המרכזית היא - האם השלג יגיע להרים?

היום, חמישי, אנחנו עדיין נמצאים בשיא החום. הטמפרטורות יגיעו ל-21-24 מעלות ברוב חלקי הארץ, חם בהרבה מהרגיל לחודש ינואר. האוויר יבש לחלוטין, ותחושת השרב החורפי מורגשת בכל מקום.

כבר מחר, שישי, צפוי מהפך מזג אוויר חד. בשעות הבוקר המוקדמות יתחיל לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה, שיתפשט במהירות דרומה עד לצפון הנגב. הגשם לא יבוא לבד - הוא יגיע עם רוחות חזקות במיוחד. הרוחות צפויות להגיע בעוצמה של 40-50 קמ"ש באופן קבוע, עם משבים שיכולים להגיע עד 100 קמ"ש. מי שגר ליד החוף ירגיש את זה בחוזקה.

הים התיכון הולך להיות סוער במיוחד. גובה הגלים צפוי להגיע ל-6-6.5 מטרים, עם שיאים רגעיים של 8-10 מטרים באזור שבין חיפה לתל אביב. השירות המטאורולוגי כבר הזהיר מפני נזקי רוח ונזקי גלים לאורך החוף. בנוסף, קיימת אזהרת שיטפונות באזור מדבר יהודה, ים המלח והנגב.

כמות הגשם הצפויה משמעותית - כ-50 מילימטר באזור ההרים. זו כמות שמשפיעה על כולם, במיוחד כשהיא מגיעה תוך זמן קצר יחסית. הטמפרטורות יירדו במהלך היום בצורה ניכרת, ותחושת החורף תחזור לנו בבת אחת.

שטפון בכניסה לשמורת הטבע עין גדי שוקי דורי, רשות הטבע והגנים

והשאלה הגדולה - מה עם השלג? המודלים המטאורולוגיים מראים תמונה משתנה. חלק מהגרסאות האחרונות מצביעות על אפשרות לשלג בפסגות הגבוהות בצפון ובמרכז הארץ, זאת למרות שדרך ההיווצרות של המערכת הזו אינה אופיינית למערכות שלג. ירושלים עדיין לא נכנסת לתמונה, אבל גם לא רחוקה מאוד. החרמון כן צפוי לקבל שלג, במיוחד ביום שני ושלישי.

בלילה שבין שישי לשבת הגשמים והרוחות יחלשו בהדרגה. בשבת עצמה עדיין ייתכן גשם מקומי קל, כשהטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. אבל להבדיל מתחזיות שפורסמו בתקשורת, הגשם צפוי להתחדש בחלקו השני של היום, בעיקר בצפון ולאורך החוף.

ביום ראשון התחממות קלה ומזג אוויר בהיר ברוב האזורים. אבל הסיפור לא נגמר שם. ביום שני מגיעה מערכת נוספת, והפעם היא יכולה להיות משמעותית יותר. גשמים צפויים לרדת מהצפון ועד צפון הנגב, עם רוחות ערות וקור מורגש. בחרמון צפוי שלג כבד, וחלק מהתרחישים מראים יום סוער במיוחד. הפרטים המדויקים עדיין לא סגורים, והמודלים משתנים מעדכון לעדכון.

ביום שלישי המגמה תימשך - גשום וקר מהרגיל, עם המשך השלג בחרמון. התמונה עדיין מתגבשת, ויש לעקוב אחרי העדכונים המטאורולוגיים.