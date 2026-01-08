השר לשעבר חיים רמון אומר כי החלטתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן להריץ בפריימריז את מובילי מחאת קפלן שהתבטאו בחריפות נגד הממשלה היא טעות קשה.

"קודם כל יש לי מבחן, כל מי שקורא לעצמו דמוקרטי, הוא בדרך כלל אנטי דמוקרט, זה כלל ידוע", טען רמון בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "באו אנשים, שחוץ מרק לא ביבי, אמירות מאוד קיצוניות, שמעת מהם משהו אידיאולוגי? מה עמדותיהם המדיניות? יש להם אמירות קשות מאוד, בעוד מפלגת העבודה לדורותיה הייתה נגד סרבנות בצורה כי קיצונית. צריך לדבר על עמדות ודעות ולא על האיש - נתניהו".

לדבריו גולן ישלם מחיר פוליטי כבד על ההחלטה. "האנשים האלה באים ואומרים אנחנו נפרק את הצבא אם הממשלה לא תעשה מה שאנחנו אומרים. המשמעות היא התנגשות פוליטית מהמדרגה הראשונה. מאיפה יאיר גולן הולך לקחת קולות? מה שיש לו - יש לו. לקחת אנשים שקראו לאנשי הצבא והמוסד למרוד בשלטון? הם לא יקחו קולות מיאיר לפיד ואיזנקוט. זו טעות קשה של יאיר גולן".

"לגולן יש בעיה עם כולם, בעיה עם קהל בוחרים, מה שהוא עשה עם הצירוף של החבורה הזו - יגרום לכך שהוא יקבל פחות מנדטים", הדגיש

הוא ביקר גם את התנהלות האופוזיציה כולה. "כבר עכשיו יש את הבקיעים בתוך הגוש הזה, שוב הם הולכים לכישלון הפוליטי הכי גדול בעשור האחרון - מפלגת רק לא ביבי. לגוש הזה אין שום מכנה משותף. ליברמן הצביע פעמיים לסיפוח שטחים, הוא יותר ניצי מבן גביר. בנט ישב עם נתניהו".