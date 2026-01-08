כתב אישום הוגש השבוע נגד נער בן 16 מהיישוב קרני שומרון, לאחר שהצליח להתקבל לעבודה כנהג אוטובוס בחברת תחבורה ציבורית, תוך שימוש במסמכים מזויפים.

על פי כתב האישום, הנער התחזה לנהג מוסמך והסיע מאות נוסעים במשך יותר מחודש, מבלי שהיו לו רישיון נהיגה או ביטוח.

הנער הצליח להפיק רישיון נהיגה מזויף באמצעות זיוף תעודת זהות, תוך החלפת התמונה בתמונתו האישית. עם הרישיון המזויף, עבר את ראיונות העבודה בחברת "תנופה" ועמד בתנאי הגיוס, כולל הצגת אישור משטרתי על היעדר עבירות פליליות. הוא הוסמך כנהג אוטובוס, ויצא לנסיעות יומיות עם נוסעים בקווי תחבורה שבין השומרון למרכז הארץ.

במהלך התקופה, הנער הסיע מאות נוסעים מבלי שעורר חשד. מעצרו התרחש ב-24 בדצמבר, במהלך נסיעה שגרתית בקו רעננה-קדומים.

שוטרים ביצעו בדיקה שגרתית במעלה שומרון, ביקשו מהנהג להציג רישיון, והנער הציג רישיון מזויף. בהמשך, הוא התקשה להשיב על שאלות נוספות, מה שהוביל לעיכובו ולחשיפת העובדה כי מדובר בקטין ללא רישיון נהיגה.

הנער מואשם בשורה של עבירות חמורות, כולל: שימוש במסמך מזויף, התחזות, נהיגה ללא רישיון, נהיגה פוחזת, נהיגה ללא ביטוח והפרעה לשוטר. כעת, הוא צפוי להתמודד עם ההשלכות המשפטיות בעקבות מעשהו החמור.