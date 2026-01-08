הביקורת המפתיעה של יאיר גולן על אוסלו וההתנתקות המכללה האקדמית תל אביב

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, נשא דברים ב"כנס הדמוקרטיה" שנערך במכללה האקדמית תל אביב-יפו והתייחס לשגיאות שנעשו בעבר, כהגדרתו, בהסכמי אוסלו ובהתנתקות.

"אחרי השבעה באוקטובר לא יכולה להיות מדינה פלסטינית כל כך מהר ואסור לחזור על השגיאות שנעשו באוסלו ובהתנתקות", הצהיר גולן.

הוא הוסיף "העיקרון של ההיפרדות מהפלסטינים היה נכון אבל המימוש לא היה נכון. העברנו אחריות לפלסטינים מוקדם מדי ואסור לחזור על השגיאה הזו".

על פרשת הבילד וקטאר-גייט אמר: "פרשייה עם הפוטנציאל החמור ביותר בתולדות ישראל. הפכנו לקהים. אני רוצה לדעת אם זה נגע בראש הממשלה ולמה הוא לא פיטר את העוזרים מיד כשהפרשה התגלתה".

לשאלה האם היה מוכן לשבת עם יהדות התורה השיב: "אני פוסל במקום שבו אני מזהה סכנה מהותית לעצם הקיום הדמוקרטיה. בעיניי נתניהו הוא סכנה מהותית וברורה. אדם מושחת עד היסוד. לא מוכן לשבת איתו".

בהתייחסות לערוץ 14 שאותו הבטיח לסגור בממשלה הבאה אם יהיה חבר בה אמר: "ערוץ שמסית תוך כדי מלחמה באופן שיטתי נגד משפחות החטופים. מדובר בערוץ תעמולה ותעמולה זה דבר מסוכן".