סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום, שהורשעה בלקיחת שוחד, הלבנת הון, עבירות מס ומרמה והפרת אמונים ונשלחה לפני ארבע שנים למאסר - תקבל שחרור מוקדם, לאור החלטת ועדת השחרורים והסכמת הפרקליטות.

קירשנבאום הורשעה בפרשת שחיתות בישראל ביתנו ונגזרו עליה 10 שנות מאסר שקוצרו ל־7 וחצי בידי נשיא המדינה.

בהחלטת הוועדה נכתב: "במקרה המיוחד שבפנינו ניצבת אישה אשר עברה כברת דרך ארוכה ביותר, מאיגרא רמא נפלה לבור תחתיות, כאשר איבדה בדרך הנפילה את כל הבלמים והמעצורים.

מאז כניסתה לכלא חל מהפך תודעתי בה, לאחר שהשתתפה, כאמור, בטיפולים קבוצתיים ופרטניים, אשר הביאו אותה להבנה מלאה של חומרת המעשים שביצעה, ובמילותיה שלה בפני נציגת רש"א 'הכוח משכר ברמות'".

"על רקע המצע העובדתי, אנו סבורות כי היום, בגילה המתקדם, ראוי הוא כי נאפשר לה לצאת את שערי הכלא, ולהשתלב בתוכנית ארוכת טווח אותה רש"א הכינה עבורה", נכתב בהחלטה.