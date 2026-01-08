צפו: הדרישה של הרב יהושע מגנס מחוק הגיוס צילום: ערוץ הכנסת

הרב יהושע מגנס, ר"מ בישיבת מרכז הרב, נשא דברים היום (חמישי) בדיון ועדת חוץ וביטחון בנושא חוק הגיוס. בדבריו הציב דרישה חד-משמעית לעיגון זכויות החייל הדתי בחוק כתנאי להמשך השירות.

"בישיבה אצלנו, על פי דרכו של מרן הרב קוק זצ"ל, הבחורים מתגייסים לא רק בגלל המצווה, אלא מתוך רצון להיות יחד עם עם ישראל כולו," הסביר הרב מגנס. "בשונה מההסדר - וזו דרך ישרה וטובה וזו דרך ישרה וטובה - אצלנו אין קבוצה נפרדת של בני"שים. אנחנו נמצאים בכלל צה"ל, מעורבבים עם כולם, בלי הבדל ובלי חילוק".

הרב שיתף את חברי הוועדה בסיפור על חייל מהישיבה שהצליח למנוע את פירוק היחידה שלו במילואים לאחר שהמפקדים עזבו, בזכות הרוח שספג בישיבה: "הוא אמר לחברים שלו: 'אני נשאר כאן כי אני לא לבד. כל הישיבה איתי'. הכוח של הבחורים בצבא נובע מהכוח של הישיבה שנמצאת מאחוריהם".

עם זאת, הרב מגנס התריע כי ללא עיגון חוקי, המוטיבציה הגבוהה עלולה להיפגע: "היכולת לשמור על אורח חיים דתי היא א-ב. בלי זה הם לא יוכלו להמשיך. אנחנו מבקשים שיהיה מעוגן בחוק בצורה ברורה שכל אדם יוכל לשמור על אורח חייו. כרגע הבעיה הגדולה היא השירות המשותף, ואנחנו לא מקבלים תשובות".