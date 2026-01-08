משרד הבריאות פרסם את מדד האיכות והשירות במחלקות הפנימיות לשנת 2025, בו נחשפו פערים בולטים בין בתי החולים הציבוריים, במיוחד בכל הנוגע לאשפוזים חוזרים.

רמב"ם מציג את הנתון הטוב ביותר בקריטריון זה ומוביל ברוב הפרמטרים שנבדקו. מנגד, בתי החולים סורוקה, שיבא, מאיר ויוספטל הציגו שיעורי אשפוזים חוזרים גבוהים מהממוצע.

בסקר שביעות הרצון שנערך על ידי משרד הבריאות במחלקות הפנימיות, ושמהווה את הרכיב בעל המשקל הגבוה ביותר במדד (35%), נבחנה שביעות הרצון של המטופלים מהשירות באשפוז.

בקרב מרכזי-העל מוביל בית החולים בילינסון, בבתי החולים הגדולים מוביל מאיר בכפר סבא, בקטגוריית בתי החולים הבינוניים מוביל לניאדו, ובקטנים - יוספטל באילת. המרכז הרפואי לגליל בנהריה, הלל יפה בחדרה ומרכז רפואי צפון (פוריה) דורגו אחרונים. גם וולפסון וברזילי קיבלו ציונים נמוכים בסקר השירות.

במדד איוש הרופאים (10% מהציון) במחלקות הפנימיות, נבדק יחס של 0.42 רופאים מומחים ומתמחים למיטה, בהתאם להמלצת ועדת טור-כספא. לכל בית חולים חושב מספר הרופאים העובדים באופן קבוע בפנימיות ביחס למספר המיטות הפנימיות ברישיון.

בבתי החולים רמב"ם, בילינסון, שיבא ואיכילוב. בקטגוריית בתי החולים הגדולים בלט לטובה שערי צדק בירושלים.

בתי חולים שבהם ניכרת מצוקת רופאים במחלקות פנימיות: סורוקה, הדסה, מאיר, וולפסון, ברזילי, הלל יפה, קפלן, זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ובית החולים יוספטל.

ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות, סיכמה: "המדד הזה הוא חלק מהמאמץ הגדול שלנו לחזק את הפנימיות שהן עמוד התווך של בתי החולים. המורכבויות גדלות. יש לנו שיעור גבוה יותר של קשישים, שכיחות המחלות הכרוניות עולה בזכות הטיפול הטוב במדינת ישראל ואנשים חיים הרבה יותר, ולפעמים זה גורם לעומס כי המקרים האלה מתרכזים במחלקות הפנימיות. יש לנו תוכניות כמו הגברת אשפוזי הבית והגדלת המיטות. המודל הספציפי הזה מתקצב בצורה קבועה את המחלקות הפנימיות. אנחנו רוצים להשפיע על הפנימיות לאור החשיבות הגדולה שלהן".