כ-20 רעולי פנים יהודים חשודים כי הציתו אחר הצהריים (חמישי) רכב שבו נסעו פלסטינים, בכפר בית ליד שבשומרון.

על פי דיווח ראשוני, אחד מיושבי הרכב הצליח לחלץ את עצמו מהאש ולברוח, אך אז נתקל ברעולי הפנים שתקפו אותו בראשו באמצעות אלות. מצבו של הפצוע מוגדר אנוש, ופלסטיני נוסף נפצע באורח בינוני.

לפי החשד, התוקפים השליכו גם בקבוקי תבערה לעבר כמה כלי רכב של פלסטינים באזור.

גורמי ביטחון דיווחו על שלושה יהודים שנעצרו על ידי כוחות צה"ל בחשד למעורבות באירוע, שהתרחש בסמוך לשבי שומרון.

כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות במרחב ובחקירת האירוע.

מצה"ל והמשטרה נמסר כי "כוחות הביטחון מגנים אלימות מכל סוג וימשיכו לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב".