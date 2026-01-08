הרב חיים וולפסון בוועדה ערוץ כנסת

במהלך דיון שהתקיים היום (חמישי) בכנסת בנושא חוק הגיוס, העלה הרב חיים וולפסון, ראש ישיבת ירוחם, את סיפורו של תלמידו, סגן איתן פיש ז"ל, לוחם וקצין שריון מהיישוב פדואל, שנפל בקרב ברצועת עזה.

לדברי הרב וולפסון, איתן פיש ז"ל נרשם לקורס קציני שריון מתוך תחושת שליחות, אך נתקל בקשיים הקשורים לשירות משולב לצד חיילות, בניגוד לסיכומים מוקדמים שנמסרו לו ולישיבה.

"אמרו לו שהוא לא יפגוש נשים בשום מקום. צלצלתי לאחי, שהיה אז מפקד קורס קציני שריון, והוא אמר: זה שקר - הוא יפגוש אותן כל הזמן", סיפר הרב וולפסון.

בהמשך נדרש פיש לעבור ליחידה אחרת כדי להמשיך את הקורס מבלי לפגוע בזהותו ובמחויבותו הדתית. לדבריו של הרב, "הוא שילם מחיר אישי כבד מאוד - וזו דוגמה לחייל שניצב מול מערכת שמצפה ממנו לוותר על זהותו".

"אנחנו לא עובדים בהפתעה", הוסיף הרב וולפסון, "היה סיכום מראש, אבל בשטח איתן גילה מציאות שונה. המערכת צריכה להבטיח הגנה לחיילים החרדים, ולא לדרוש מהם לעמוד לבד מול דילמות זהותיות".

השרה אורית סטרוק הגיבה: "שמענו את דבריו המזעזעים של הרב חיים וולפסון, ראש ישיבת ירוחם. כבר היום, לפני החקיקה החדשה, אין הגנה בחוק ובפקודות על זכותו של החייל הדתי לשמור על חובותיו ההלכתיות. וגם בטיוטת החוק שמקודמת עכשיו ברורה העדפת זכויות החיילות על פני זכויות החיילים החרדים, וזכויות הדתיים שאינם חרדים לא זוכות לשום התייחסות".

היא הוסיפה: "לא יתכן שהחוק יקבע חוסר-שוויון לפיו זכויות החייל הדתי, שומר-ההלכה, פחותות מזכויות הנשים בצבא. יש להשוות בין הזכויות, גם ביחס לחרדים וגם ביחס לדתיים".