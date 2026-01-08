יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, שיגר היום (חמישי) מכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בו דרש להימנע מקיום פגישה רשמית עם ראש ממשלת אוסטרליה, אנטוני אלבניזי, במהלך ביקורו הצפוי במדינה.

לדברי ח"כ מעוז, ראש ממשלת אוסטרליה נקט צעדים הפוגעים בישראל ובקהילה היהודית המקומית.

המכתב של מעוז לנשיא

במכתבו ציין כי ההכרה של ממשלת אוסטרליה במדינה פלסטינית בעיצומה של מלחמה נתנה לדבריו "רוח גבית לטרור" ופגעה בזכותה של ישראל להגן על אזרחיה.

הוא הוסיף כי ראש ממשלת אוסטרליה "לא עשה דבר בהתמודדות מול גל האנטישמיות ששטף את המדינה ודם של הנרצחים על ידיו".

לדבריו, הנהגת הקהילה היהודית פנתה לאלבניזי מספר פעמים, לרבות הרב אלי שלנגר הי"ד שנרצח בטבח בחג החנוכה האחרון - אך לא נענתה.

לסיום התריע כי פגישה בין נשיא מדינת ישראל לבין ראש ממשלת אוסטרליה עלולה להתפרש כלגיטימציה למדיניות שנקט, ולפגוע בקהילה היהודית המקומית ובמשפחות שאיבדו את יקיריהן.

"מתוך כבוד למוסד הנשיאות ומתוך אחריות לאומית, אבקשך לשקול בכובד ראש, את ביטול הפגישה עמו ובכך להרים את קרן ישראל בקרב כל העמים", כתב מעוז לסיום.