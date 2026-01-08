פרסום ראשון: במשרד המשפטים ניתנה הנחיה לנתק את כלל קווי התקשורת בלשכה בה עובדת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הממוקמת בקומה ה-24 של קריית הממשלה בתל אביב.

בהרב מיארה עברה למקום לאחר שנבצר ממנה להשתמש בלשכה שבקומה 9, לשכתו של שר המשפטים יריב לוין, בה נהגו לעשות שימוש גם יועצים משפטיים קודמים.

בחודש אוגוסט האחרון, אנשי לשכת היועצת הגיעו למשרדים בקומה 9, אך גילו כי המפתחות שברשותם אינם תקפים עוד. בירור העלה כי המנעולים הוחלפו בהוראת השר לוין.

בתגובה לאירוע, נמסר אז מלשכת לוין כי "הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמא להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה בתפקידה".

לאחר האירוע, התמקמה בהרב מיארה בקומה 24, במשרדי המחלקה הבינלאומית של משרד המשפטים. עם זאת, בסוף החודש שעבר עברה המחלקה לירושלים והחוזה על השטח הסתיים - מה שהוביל להנחינה לניתוק קווי התקשורת, זאת בעוד בהרב מיארה ממשיכה לעבוד במקום.

ממשרד המשפטים נמסר: "המחלקה הבינלאומית שישבה בקומה זו עברה לירושלים כחלק ממעבר יחידות משרד המשפטים לבניין החדש בירושלים. בהתאם לתכנון החוזה על הנכס האמור הסתיים ב-31/12/25 ומוחזר לדיור הממשלתי בהתאם לסיכום עמם".