חוק הגיוס: האיזון בין נשים לחרדים

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת המשיכה היום את רצף הדיונים בהצעת חוק הגיוס.

חלקו הראשון של הדיון היום עסק בסעיפים העוסקים במניעת פגיעה במעמדן ושילובן של נשים בשירות ביטחון לצד שמירה על אורח חייהם של בוגרי המוסדות חינוך חרדיים.

במהלך הדיוןם הובהר כי יש לעגן איסור מפורש על פגיעה במעמד הנשים בצה"ל ובמקביל לשמור על אורח החיים החרדי.

ההצעה קובעת שני עקרונות: שילוב בוגרי ישיבות לא ייעשה תוך פגיעה במעמדן, בשירותן או באפשרויות השילוב של נשים בצה"ל. במקביל, צה"ל יפעל לשמור על אורח החיים החרדי של המתגייסים.

הייעוץ המשפטי לוועדה הדגיש שחשוב לעגן את ההוראות האלה כדי להבטיח שלא יצומצמו מסגרות המיועדות לנשים. הוא אף הציע לשקול הוראות שיבטיחו הגדלת ייצוג נשים בתפקידי מפתח.

עוד אמרו בייעוץ המשפטי לוועדה כי "היכולת של צה"ל להקים מסלולים מותאמים קשורה בקשר הדוק להערותינו בעניין הצורך בחלוקה פנימית לעניין הרף המינימלי לגיוס. זאת, בהתאם לחלוקה שהציג צה"ל בדיוני הוועדה.

לדברי הייעוץ המשפטי, "חלוקה זו תאפשר לצה"ל לתכנן ולפתוח מסלולים מותאמים המתאימים לצורכי הצבא מחד גיסא, תוך שהוא פועל על פי חובותיו, כפי שמוצעות בהצעת החוק, להתאמת מסלולים אלה לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים, מאידך גיסא".