דובר תנועת ש"ס אשר מדינה הסביר היום (חמישי) מדוע ההתנגדות לחוק הגיוס היא טעות וטען כי המצב הנוכחי ללא חוק הוא הקשה ביותר עבור הציבור החרדי.

"כרגע, ברגע זה, יש את החוק הכי גרוע ביותר שכבר מופעל בשטח - חוק מרחיק לכת שבו כל בני הישיבות הם עבריינים", אמר מדינה בראיון לרדיו 'קול חי'.

"מטרת החוק היא להסדיר את המעמד החוקי כדי למנוע את המעצרים והסנקציות. ככל שאתה נעדר מעמד, אתה פשוט נותן להם פתח לעשות מה שהם רוצים".

מדינה התייחס גם להשלכות הכלכליות הקשות של היעדר חוק מוסדר, בעיקר לנושא שלילת סבסוד המעונות והפגיעה בפרנסת משפחות חרדיות. "הכל נובע כי אתה חשוף בצריח, אין לך שום הגנה בעצם ואתה אדם פלילי", הוא אמר. "אם התקציבים שהיו עד עכשיו לא יזרמו, הישיבות ייסגרו".

מדינה נדרש גם לטענה כי המשטרה הצבאית מבצעת מעצרים בעיקר בקרב בני ישיבות ספרדים. "זו לא תחושה, זו מציאות", הוא אישר. "הדבר נובע מכך שש"ס היא גורם דומיננטי בממשלה ולכן מכוונים את האש לשם יותר".

הוא מתח ביקורת חריפה על המאבקים הפנימיים והפשקווילים נגד נציגי הציבור: "אנחנו צריכים להיות בחזית אחידה מול כל כך הרבה גורמים עוינים, זה לא מתאים כל הסכסוך והחרבות האלה שאנחנו רואים בתוכנו".