בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום שנתיים מאסר בפועל, קנס ופיצוי על אלעזר רומפלר, לאחר שהורשע בהתנהגות אלימה חמורה כלפי ילד בן 10 במסגרת קהילת לב טהור ולעיני תלמידים נוספים.

על פי הכרעת הדין, רומפלר היכה את הקטין באלימות קשה לעיני בני גילו. בגין המעשים הוא הורשע בתקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות. בנוסף הורשע בהפרת הוראה חוקית, לאחר שיצא מישראל בניגוד לצו עיכוב יציאה מהארץ ונמלט מהדין.

לאחר הימלטותו נעצר רומפלר בחו"ל והוסגר לישראל בהליך שנוהל על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד צור חוטה, הדגישה בטיעוניה לעונש את החומרה היתרה שבפגיעה בקטין חסר ישע, שבוצעה במסגרת קהילתית סגורה תוך ניצול מעמד וסמכות, ולעיני ילדים נוספים.

בית המשפט אימץ את הסדר הטיעון וקבע בגזר הדין כי "העובדות המפורטות באישום הראשון, שעניינו התקיפה, קשות ומצמררות", וכי מדובר באירוע אלים בעל מאפיינים חמורים במיוחד.

במסגרת ההסדר גזר בית המשפט על רומפלר 24 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, מאסרים על תנאי, קנס בסך 10,000 שקלים ופיצוי לנפגע בסך 12,000 שקלים.