בישיבת 'אור תורה נווה שמואל' שבאפרת נחנך 'היכל הגבורה', מתחם הנצחה ייחודי לזכרם של 25 מבוגרי הישיבה שנפלו במערכות ישראל לאורך השנים, בהם 11 חללים ממלחמת 'חרבות ברזל'.

ההיכל הוקם בספריית הישיבה בשיתוף פעולה עם משפחות הנופלים, ובמהלך טקס ההשקה השתתפו עשרות בני משפחות שכולות, אישי ציבור ואנשי חינוך.

"נופלים חדשים לא משכיחים את הבוגרים הנופלים הישנים, עוד מימי מלחמת לבנון", הדגיש ראש הישיבה, הרב אבישי מילנר. "להפך - הם מעוררים ומקימים מעפר ומשכחה את דמותם, סיפורם וגבורתם גם של הנופלים הישנים".

לדבריו, הקשר עם משפחות הנופלים ממשיך גם אחרי האובדן. "לרבים מנופלי 'חרבות ברזל' יש בנים או אחים שלומדים כיום בישיבה, וכך נוצר קשר משמעותי - קשר של כאב, אך גם של אהבה, חיבה ושמחה שמחזקת את המשפחות".

ההיכל הוקם לאחר תהליך שנמשך כשנה, ובו נאספו חומרים אישיים ממשפחות הנופלים, בהם סיפור חיים, תמונות וסרטונים. כל לוחם מונצח בתמונה מלווה בברקוד (QR) לסריקה, המפנה לעמוד זיכרון אישי.

באירוע השתתפו בין היתר נשיא רשת 'אור תורה סטון' הרב ד"ר כתריאל ברנדר, מנכ"ל הרשת ינון אחימן, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ד"ר סער הראל, ראש חמ"ד הרב יוני סמואל, תלמידים, בוגרים ובני משפחות שכולות.

במעמד ההשקה נשמעו דבריהם האישיים של בני משפחות הנופלים. עוזי וחגית רוזנצוויג, הוריו של רס"ן איתן אורבך ז"ל שנפל לפני כשנתיים בצפון הרצועה, אמרו: "הספרייה הייתה המקום האהוב עליו. כאן הוא צמח. כשאנחנו רואים את תמונתו כאן - זה הבית שלו".

איילת סמו, אמו של יהונתן ז"ל, שנפל בנובמבר 2023 במהלך הכניסה הקרקעית לעזה, שיתפה: "מרגש לראות את הפנים שלו מחייכות, כי כך הוא היה. גם לאחר מותו, בזכות תרומת איבריו, הציל שישה אנשים".

הרב בני קלמנזון, אביו של רס"ן אלחנן קלמנזון שנפל בקרב בקיבוץ בארי, אמר: "הסיפורים והאפשרות לסרוק תכנים מאחורי התמונות יעצבו את הדור הצעיר. נווה שמואל תמשיך בע"ה להוציא מנהיגים גיבורים כמו בננו וחבריו".

הרבנית יוכבד קלמנזון, אמו של אלחנן ואחותו של מיקי מרק ז"ל, שנרצח בפיגוע בשנת 2016, ציינה: "מיקי קיבל פה מקום שאפשר לו ללמוד ולשמור על הרוח החופשית שלו. הוא מאוד אהב את הישיבה הזו".

מינה מרנץ, אמו של צבי מרנץ הי"ד שנפל בשג'אעיה באוקטובר 2024, ומורה בישיבה בשלושים השנים האחרונות, סיפרה: "ליוויתי תלמידים רבים שנפלו עוד לפני שנהייתי אם שכולה. עכשיו אנחנו מגלים עוד ועוד סיפורים על מעשי החסד והנתינה של צבי, על דברים שלא ידענו כלל".

הרב ברנדר אמר כי "היכל הגבורה לא נבנה עבור המשפחות השכולות - הן זוכרות את יקיריהן כל יום - אלא עבורנו, כדי שנכיר בכך שחיינו נבנים על הקרבתם. אנו מחויבים לנצור את זכרם ולהוקיר את גבורתם".

מנהל הישיבה, אל"מ חזי זכריה, הוסיף: "יש פה תלמידים שהיו שמיניסטים שלי, ויש שנפלו כלוחמים תחת פיקודי בצנחנים. אנחנו מגשימים פה חלום של זיכרון ושל 'דע מאין באת' - דבר שנותן עוצמה וכוח אדירים".

הרב מילנר סיכם: "ככל שאנו עוסקים בנופלי חרבות ברזל - כך אנו עוסקים גם בנופלים ממלחמות קודמות, מנופלי הטרור ומלחמות לבנון. אנו יוצאים מכל פגישה עם המשפחות השכולות עם כאב גדול - אך גם עם תחושת גאווה, אמונה, צמיחה ועוצמה. זה הכוח שלנו להמשיך".

המשפחות בהיכל ההנצחה צילום: מאיר אליפור

