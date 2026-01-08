אירוע הכנסת ספר תורה לזכרו של אבינועם דוד כהן, לוחם מפקד בתותחנים במסלול הסדר של ישיבת אלון מורה, התקיים בישיבת 'אבינועם' באביתר שקרויה על שמו.

באירוע השתתפו הוריו שמעון וגילה כהן וששת אחיו ואחיותיו, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן, ראש ישיבת "אבינעם" הרב דוד אמיתי, בני משפחה וחברים מהישיבה והצבא.

ביום ז' בתשרי תשע"ח השתתף אבינועם, מפקד צוות בתותחנים במהלך פעילות מבצעית באזור צומת וואסט שברמת הגולן, במהלכו התהפך התומ"ת ששהה בו.

כתוצאה מההתהפכות, אבינועם וחברו הקרוב סגן אבשלום יצחק ערמוני ז"ל נהרגו במקום. אבינועם התגייס לצה"ל ושירת כחייל ולאחר מכן כמפקד בגדוד 411 של חיל התותחנים. לאחר נפילתו הרמטכ"ל הכיר ביכולותיו ותכונותיו ובאופן חריג ויוצא דופן, בחר להעניק לו דרגת סג"מ.

אביו של אבינועם, שמעון ציין במהלך הטקס בהתרגשות: "צה"ל איבד חייל ומפקד מהטובים ביותר, נשמה טהורה שנפל במועד שבין כסה לעשור. 22 שנים זכינו במתנה גדולה מהשם". על הכנסת ספר התורה אמר: 'התורה משיבת נפש', אין דבר חשוב יותר מתורת ישראל. אנחנו מרגישים שזוהי ההנצחה הראויה ביותר שמשקפת את מסלול החיים שבו צעד אבינועם שהיה מחובר בעבותות לעולם התורה, למורשת ולהיסטוריה היהודית. בכל רגע פנוי ולו הקטן ביותר שהיה לו בצבא הוא למד תורה וגמרא גם על חשבון זמני השינה הקצרים שלו".

שגיא, אחיו של אבינועם דיבר על משמעות האירוע המרגש: "כשרבי חנינא בן תרדיון נשרף עם ספר תורה, הוא ראה גווילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. הגוף מתכלה, אבל הרוח רק מתחזקת. ספר התורה שאנחנו זוכים להכניס, ממשיך את האותיות של אבינועם שפרחו לפני שמונה שנים, ומחזיר אותם אלינו דרך התורה העמוקה, השמחה ומלאת החיים שיש בישיבת אבינועם".

"לאורך השנים הרבה אבינועם לכתוב, ורק לאחר נפילתו גילו בני המשפחה אוצר: יומנים קטנים, פנקסים, רשימות וכתבים פרי עטו. הוא כתב רבות, תחילה בענייני היום וכעבור זמן מה בעניינים הנוגעים ללב ולנפש, ובהם עבודת המידות, החיים, הקשיים והעמידה בפניהם. פנקס ירוק אחד הסב את תשומת לב המשפחה. פנקס שכולו 160 עמודי הודיה, ובכל אחד ואחד מהם כתב מילות תודה והוקיר את הפשוט והנשגב, את הארץ ויופייה, את מעלותיו הטובות ואת מגרעותיו, ובייחוד את היכולת לגבור עליהן".

אבינועם ז"ל עם הוריו צילום: באדיבות המשפחה

מנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן ציין בדבריו: "אבינועם ז"ל כתלמיד שהתעצב בישיבה, היה מהדמויות הנדירות שבהן התורה, ציונות ולאומיות ואהבת הארץ היו שזורים בהווייתו. אבינועם חי את עומק התורה ואהב ונשם את הארץ שבה התהלך לאורכה ולרוחבה. גם בשעות הקטנות של הלילה ובין המשימות המבצעיות, הוא לא ויתר על דקות של לימוד תורה וגמרא. הכנסת ספר התורה על שמו אינה רק זיכרון, אלא מסמלת את החיבור העמוק בין רוח לגבורה, בין קודש למסירות ובין אהבת ה' לארץ שכה אפיינו את דרך חייו. יהי זכרו ברוך".

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הוסיף: "אנו ניצבים במעמד מרגש של הכנסת ספר תורה לזכרו של אבינועם דוד ז"ל. הכנסת הספר לעילוי נשמתו מזקקת את הדרך הייחודית שבה צעד בחייו של חיבור בין ספרא לסייפא, בין לימוד תורה להגנה על העם והארץ. דווקא בעת הזו, אל מול אתגרים לאומיים וביטחוניים רבים, הכנסת הספר לישיבה הנושאת את שמו באביתר מהווה פעולה של המשכיות שרשרת הדורות, אמונה מוצקה בצדקת הדרך וניצחון הרוח.

כפי שאני שב ואומר 'לאהבת התורה ולנצח ישראל אין תחליף' ! לשמעון, גילה, האחים והאחיות אני מבקש להודות בשם תושבי השומרון כולו: תודה על הבחירה העוצמתית להנצחת אבינועם בדרך שמוסיפה אור, חיים ותורה לעם ישראל".