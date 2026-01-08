נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב הערב (חמישי) להסלמת ההפגנות באיראן ואיים על שלטון האייתוללות.

"אני לא רוצה לומר אם המשטר באיראן יפול או לא, אבל אני אגיד - הם לא במצב טוב, במצב רע מאוד", אמר.

בהמשך דבריו הזהיר טראמפ את המשטר מפני שימוש באלימות כלפי המפגינים, ואמר, "הודעתי להם שאם הם יתחילו להרוג אנשים במהלך המחאות, אנחנו נכה אותם קשה מאוד. הם יודעים ונאמר להם בצורה תקיפה מאוד שאם יהרגו מפגינים - הם ישלמו בגיהנום".

ההפגנות באיראן, הנמצאות כבר ביום ה-12, הלכו והסלימו במהלך היום. רשת האינטרנט במדינה הושבתה על ידי המשטר. במהלך הערב נהרגו שני אנשי משמרות המהפכה בעיר כרמאנשאה.

יורש העצר הגולה, רזא פהלווי, בנו של השאה שהודח במהפכה האיסלאמית ב-1979, קרא לציבור לצאת לרחובות. בשעה היעודה, 20:00 שעון איראן, תועדו הפגנות נרחבות בטהראן, משהד וערים נוספות.

בין הקריאות שנשמעו: "מוות לדיקטטור", "מוות לרפובליקה האיסלאמית" ו"זה הקרב האחרון! פהלווי יחזור!".

לפי דיווחי סוכנויות בינלאומיות וארגוני זכויות אדם, לפחות 45 מפגינים נהרגו עד כה, בהם שמונה קטינים. ארגון Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה, ציין כי דיכוי המחאות "הופך אלים יותר מדי יום", והוסיף כי מאות נפצעו וכ-2,000 נעצרו.

היום הקטלני ביותר מאז החלה המחאה היה אתמול, אז נהרגו 13 בני אדם. בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, ברקע הסימנים להתרחבות הגוברת של גל המחאות.