שריף מופק חדיד, כבן 30 מדאלית אל-כרמל, נורה למוות הערב (חמישי) סמוך למחלף עין תות. על פי החשד, הירי התרחש בעקבות עימות שפרץ בין נהגים בכביש 6.

האירוע החל באזור שבין עירון לעין תות. על פי החשד, צעיר שהרגיש מאוים פתח באש לעבר חדיד, שנפצע באורח אנוש אך המשיך בנסיעה צפונה עד למחלף יגור, שם חבר אליו צוות מד"א.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה החלו בפעולות החייאה בשריף שסבל מפציעות ירי קשות. הוא פונה תוך כדי טיפול לבית החולים רמב"ם בחיפה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

החשוד בירי, שנפצע קל ככל הנראה מזכוכית במהלך העימות, סיפר לחוקרי המשטרה כי פתח באש מנשקו לאחר שהרגיש מאוים. הוא נעצר לחקירה.

מצה"ל נמסר כי לוחם בחופשה מעורב באירוע ונפתחה חקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל.

הפרמדיק אחמד זיידאן והחובש נתנאל לוי סיפרו: "חברנו לרכב פרטי ובתוכו היה גבר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי".

על פי נתוני הרשויות, מתחילת השנה נרצחו 13 בני אדם מהחברה הערבית - תוך שמונה ימים בלבד.