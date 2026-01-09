התגובה של צה"ל להפרת הפסקת האש מצד חמאס: כוחות הצבא ושב"כ תקפו באופן ממוקד מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור בדרום ובצפון רצועת עזה בתגובה לשיגור הכושל שבוצע אתמול (חמישי) ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל.

במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ תקפו מספר מחבלים מארגון הטרור חמאס, פירי שיגור ותשתיות טרור נוספות.

מצה"ל נמסר כי "השיגור שבוצע מרצועת עזה מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. צה"ל ושב"כ רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

מדובר בהפרה השנייה של הפסקת האש בתוך יממה. ההפרה הקודמת כללה ירי לעבר כוחות צה"ל, באזור שבו מחפש ארגון חמאס אחר החלל החטוף רן גואילי.

לאחר הירי תקף צה"ל בתגובה יעדי טרור וחיסל מחבל בכיר מחמאס.