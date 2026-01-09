גבר כבן 30 פגע באורח אנוש לפנות בוקר (שישי) ונפטר מפצעיו תוך כדי חילוץ בתאונה בין משאית לרכב פרטי בכביש 675 בסמוך לניר יפה.

לוחמי האש שהוזעקו למקום ניסו לחלץ הגבר שנלכד מתחת למשאית ותוך כדי פעולות החילוץ נאלצו פראמדיקים של מד"א לקבוע את מותו.

בזירת התאונה טופלו עוד ארבעה פצועים: צעירה בת 18 במצב בינוני עם חבלת ראש ואישה כבת 30 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובפנים ושני נפגעים באורח קל. הם פונו לבית החולים העמק בעפולה.

הפראמדיק יובל זורע והחובשים גבארין והילאל עזאיזה, סיפרו: "נהג הרכב הפרטי נלכד ברכבו תחת המשאית כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות שביצעו לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו.

ברכב היו 3 נשים שנפצעו גם הן, 2 מהן באורח בינוני ואחת קל. הענקנו להן טיפול רפואי ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן יציב. נהג המשאית טופל ופונה במצב קל על ידי צוותי מד"א נוספים שהגיעו בזירה", הוסיפו השלושה.