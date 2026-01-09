עשרות מיליוני אזרחים בוונצואלה, מהם שנמלטו למדינות אחרות, נושמים לרווחה בימים אלו. הדיקטטור ניקולאס מדורו שלט ללא עוררין במשך כ-13 שנים עד לאותו רגע אומלל באישון ליל שבו נשלף ממיטתו בארמון על-ידי כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב והוטס בעל כורחו למשפט.

שעון היוקרה שענד לידו, בשווי מוערך של כ0100 אלף דולר, הורד מידו על-ידו השוטרים, והוחלף באזיקים. כך ברגע אחד הפך העריץ הכל יכול לאסיר חסר אונים הנאבק על שמיכה דקה בתא.

כשנה לאחר ש'נבחר', בבחירות לפרלמנט, הפסיד מדורו באופן רשמי לאופוזיציה. נדמה לכם שהוא יתייאש? בתגובה מינה שופטים בבית המשפט העליון מקרב נאמניו ובכך שיתק את הפרלמנט שהיה נגדו (נשמע לכם מוכר?). לאחר הפסדו לפרלמנט הקים מדורו את "האספה המחוקקת החדשה" - גוף ממשלתי בעל 545 מושבים שמחזיק בסמכויות בלתי מוגבלות. האופוזיציה החרימה את הבחירות מה שהביא לכך שכל המחוקקים שנבחרו הם מנאמניו. ההחלטה הראשונה של בית המחוקקים הייתה להדיח את התובעת הכללית שהאשימה את מדורו בהפרת זכויות אדם וברצח המפגינים במחאה. במקומה מינה בית המחוקקים את אחד מנאמניו של מדורו.

מדורו דיכא כלכלית את האזרחית ופעל בתחכום מרושע נגד כל היגיון אנושי ומוסרי. הוא בנה את האימפריה הכלכלית המפלצתית שלו ואת מעמדו כחבר בכיר בציר הרשע העולמי תוך שהוא רומס את כל מי שבא בדרכו - מדינות ואזרחים. הוא הפך אזרחים חפים משפע - לנתינים הרועדים מפחד. הוא בוודאי היה מודע להיותו דיקטטור מושחת, אך טעות אחת היתה לו: הוא חשב שאף אחד כבר לא יוכל עליו. אני העריץ, אני הרודן, ביתי הוא מבצרי.

בורא עולם ראה את כאבם של מיליוני יצירי כפיו בוונצואלה - וכאב את כאבם. אין שכחה לפני כסא כבודך ואין נסתר מנגד עיניך. העולם אינו הפקר. נכון, הוא נתן לו עוד שנה ועוד שנה - 13 שנה - של משחק מדומה, עד לרגע שבו התקבלה ההחלטה במרומים: סטופ, ניקולאס! עד כאן! עכשיו!

וברגע האמת נשלח אל המשימה דווקא מי שהביע לא מכבר ביקורת חריפה על התערבות ארה"ב במאבקים מחוץ לגבולותיה כמלחמת עיראק בטענה למדיניות "אמריקה פירסט". למרבה ההפתעה, בוונצואלה מחליט טראמפ להתערב בצורה הבוטה ביותר - לא על-ידי שליח אלא באופן ישיר, לשלוף את העריץ ממיטתו ולהעמיד אותו לדין בארצו.

נכון, טראמפ בלתי צפוי, אבל כיהודים מאמינים, אנו יודעים שהתשובה הרבה יותר עמוקה. בכל בוקר אנו מצהירים בתפילתנו: "כי הוא לבדו בעל מלחמות". ובמילותיו העממיות של השיר הפופולארי: כי ככה ה' רוצה! יושב בשמים מנהל את המלחמה גם אם זו נוגדת את האג'נדה המדינית-פוליטית של מי שכביכול מנהל בפועל את המלחמה.

מדורו הוא רק משל. גם במדינתנו הקטנה, שולטים כמה דיקטטורים (במסווה דמוקרטי). הם עושים צחוק מהחוק, רומסים את בוחרי הימין, פוגעים בכל מי שנקרה בדרכם אם רק אינו מתאים לאג'נדה שלהם. נכון, הקב"ה נותן לרשע זכות בחירה. אבל כל כלב בא יומו. החכם לומד מטעויות של אחרים. הטיפש לא יפיק לקח עד שלא יחווה בעצמו את הטעם המר.

זאת לא חייבת להיות ישות מדינית או ציבורית. זה יכול להיות גם אדם פרטי הרומס את עובדיו או את סביבתו הקרובה. הוא מצליח כך במשך שנים. הוא כבר בטוח שאם כלום לא 'התפוצץ' - זהו, הוא חסין מכל פגע. הוא לא חולם שפשוט טרם הגיעה השעה שלו. אבל העולם אינו הפקר - וכל צעד מדויק. גם אם החשבון לא נסגר בעולם הזה, הוא בוודאי יקרה בעולם הבא. כפי שמסכם החכם מכל אדם בפסוק האחרון בדברי קהלת: כִּי אֶת כָּל מַעֲשֶׂה, הָאֱלֹקִים יָבִא בְמִשְׁפָּט עַל כָּל נֶעְלָם אִם טוֹב וְאִם רָע.

אז מי הבא בתור אחרי מדורו? ימים יגידו. ראו הוזהרנו.

הכותב הוא עורך השבועון החרדי "בקהילה"