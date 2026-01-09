התנכלות לרופא מתנדב במילואים: להסתדרות הרפואית הוגשו באחרונה 16 תלונות נגד ד"ר עמוס סבו בשל פוסט שכתב בחודש מאי לפני כניסה לשירות ברצועת עזה.

"מתרגש להיכנס היום לעזה. מתפלל שנחסל את החמאס כארגון טרור. אתמול החבר'ה מהגדוד חיסלו עשרות מחבלים. הבעתי בקשה להשתתף בחיסולים, כרופא, במסגרת רפואה מונעת. אחד החובשים תיקון אותי ואמר - 'זה במסגרת ברה"צ' - ראשי התיבות של בריאות הציבור. במחשבה שנייה הוא צודק. שהרי מדובר בחיסול ג'וקים ושאר חרקים מתועבים", כתב אז ד"ר סבו.

בהסתדרות הרפואית האשימו אותו ב"פגיעה בכבוד האדם ובקדושת החיים" וכן ב"הפרה של עיקרון הבטחת שירותי רפואה ובריאות בעת הסכסוך המזוין הישראלי-פלסטיני".

סבו השיב להסתדרות הרפואית כי הפוסט עסק בטיפול במחבלים ולא בכל אזרחי עזה וכי השימוש במינוחים בריאות הציבור ורפואה מונעת היה בגדר הלצה.

הוא תיאר בציוץ ברשת X את השתלשלות האירועים. "בעקבות ציוץ שכתבתי, לפני הכניסה לעזה, בו הבעתי רצון להשתתף בחיסול מחבלים, הוגשו נגדי תלונות ללשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית. כשקבלתי את התלונות נדהמתי: רובן זהות בתוכן. ברור שהייתה יד מכוונת בתכנים שהופצו בקרב אנשים שונים, שלא טרחו אפילו לשנות משפט אחד או שניים. מעבר לכך, התלונות שקריות! בעוד שאני הבעתי רצון לחסל מחבלים, אותם "מתלוננים" כתבו שאני בעד רצח עם והרג חסרי ישע, תינוקות וילדים".

לדבריו, בהסתדרות הרפואית, לא התעניינו בעובדות. "למרות שדחיתי על הסף את התלונות, שכל אדם בעל שכל בקודקוד מבין שמדובר בתלונות שווא, יו"ר לשכת האתיקה, ד"ר יוסי ולפיש, החליט על הקמת ועדת בירור. כמובן שלא הופעתי בפני אותה ועדה עלובה. מסתבר שהוועדה התכנסה בלעדיי. מדהים לאיזו תת-רמה יכולים רופאים בעלי אג'נדה מסוימת לרדת".

הוועדה קבעה כי הפרסום ברשתות מהווה עבירה אתית וכי ד"ר סבו יספוג נזיפה חמורה.

"במקום לדחות על הסף את התלונות השקריות, הם התייחסו אליהן כאל אמת", זעם סבו בתגובתו. "למותר לציין שלא הזכירו במילה את העובדה שאני רופא קרבי, המתנדב בגיל מבוגר ומסכן חייו באזורי לחימה, שמשרת מעל 400 ימי מילואים בכדי להציל חיי חיילנו היקרים. והם גוערים בי - "נזיפה חמורה"? אני בז להם. אני המום משפל המדרגה אליו הידרדרו. ההסתדרות הרפואית כבר לא של ישראל".