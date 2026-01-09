המיליארדר ביל אקמן נאם ביום רביעי האחרון בניו יורק לכבוד אחמד אל אחמד, האזרח המוסלמי שהתעמת כשהוא לא-חמוש עם טרוריסטים בפיגוע בחנוכה בסידני ונורה כשניסה להציל יהודים.

"אפילו בין גיבורים יש היררכיה של גבורה", אמר אקמן בטקס שהתקיים בכולל חב"ד בניו יורק.

אל אחמד הוצג על ידי הרב יהורם אולמן, מנהיג הקהילה שאיבד את חתנו הרב אלי שלנגר הי"ד בפיגוע.

כשעלה לבמה, הוא התקבל במחיאות כפיים בעמידה של שלוש דקות. במהלך הפיגוע רץ אל אחמד לעבר היורה במאמץ לעצור שפיכות דמים, נורה וסבל מפציעות מרובות.

אקמן תיאר כיצד שמע על הפיגוע דרך סרטונים ברשת. האימה "נמשכה ונמשכה", אמר, עד שסרטון אחד הראה אדם לא-חמוש מתעמת עם יורה חמוש. "בעוד אחרים תיעדו בטלפונים, הוא נכנס לקרב. היה יכול להתעסק בעניינים שלו - אף אחד לא היה יודע", אמר.

"כשיש הרבה אנשים מסביב, מעט מאוד מוכנים לסכן את עצמם", הוא הוסיף. "אדם שמוכן לסכן את חייו לטובת זרים, מתמודד מול מישהו חמוש כשהוא לא חמוש - זה אחד ממעשי הגבורה הגדולים".

אקמן דיבר על האתגרים מאז 7 באוקטובר. "היה מאתגר יותר להיות חבר בקהילה היהודית", אמר, ותיאר כיצד התגובות בקמפוסים היו כואבות. הוא שיתף הרהורים על חששות אביו המנוח מאנטישמיות שהתבררו כרציונליים.

"מאוד מחזק שמישהו עמד למען הקהילה שלנו בצורה המסכנת חיים ביותר. זו הסיבה שאנחנו כאן", סיכם אקמן. הכבוד מסמל "סבולת, אומץ, התמדה, ומעל הכל, אור".