ילדה בת תשע נפצעה באורח קשה בראשה אחרי שאבן הושלכה לעבר אוטובוס בית ספר שנסע בכביש המהיר במחוז ברגן, ניו ג'רזי.

התקרית התרחשה כאשר שני אוטובוסים של בית ספר חרדי חזרו מטיול כיתתי. בזמן הנסיעה בכביש המהיר נזרקה אבן בגודל כדור בייסבול לעבר אחד האוטובוסים, והילדה, תלמידה בכיתה ג', נפגעה קשה בראשה.

הילדה סובלת מפגיעה בגולגולת ופונתה למרכז רפואי מקומי באמבולנס. מתנדבי ארגון הצלה של מחוז ברגן הגיעו גם הם למקום. כעת היא נזקקת לניתוח. שמה לתפילה: גילה ברכה בת מיכל אילנה.

חקירה משותפת מתנהלת על ידי משטרת טינק ומשרד התובע המחוזי של ברגן. הרשויות טרם הודיעו על מעצרים או חשודים, ומבקשות מכל מי שיש לו מידע למסור למשטרה.

לא ברור עדיין האם הזורק זיהה שמדובר באוטובוס של בית ספר חרדי. לא היו כיתובים בעברית על האוטובוס, אך כל האפשרויות נבדקות, כולל האפשרות שמדובר בתקיפה אנטישמית.