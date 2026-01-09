איני נרגע לנוכח החלטתה של שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים תמר בר אשרעל לשחרר את נהג האוטובוס פאחרי חטיב שדרס למוות את הנער יוסף אייזנטל ז"ל, נכדו של רבה של שכונת רמות ג' בירושלים אוריאל אייזנטל.

מרגע הדריסה, כולנו עדים לעוד ועוד סרטוני תיעוד מזעזעים שבהן נראה בבירור כיצד נהג האוטובוס שועט במהירות אל תוך ההמון וגורר לאורך עשרות מטרים נער בן 14 שנגרר ונמחץ באכזריות תחת גלגליו. רק לחשוב כיצד הייתה מתקבלת בציבור תמונה דומה של אוטובוס שדוהר על כביש איילון במהירות לעבר המון מפגינים, ובית המשפט היה ממהר לשחרר את הנהג למעצר בית.

טענת הנהג כי "הרגיש סכנה לחייו", אינה מתיישבת עם המציאות כפי שנראתה בשטח; לא נראו מראות חלילה של ניפוצי שמשות, שימוש באלות או רגימת אבנים כלפי הנהג שאולי היו יכולים להעיד על סכנה ממשית לחייו. יתרה מזו, גם לא ראינו מחזות שדמו למקרה דוגמת ההפגנה נגד הרפורמה המשפטית שנערכה בירושלים, שבמהלכה פעיל 'אחים לנשק' דן אהרונסון ניפץ שמשה אחורית ברכב שבו שהו אם ושתי בנותיה הקטנות, כשחלקי זכוכית התפזרו לעבר המושב האחורי שבו ישבו. על העונש המגוחך שקיבל בדמות "עבודות לתועלת הציבור", מידת העונש הקלה ביותר שאפשר לקבל נוכח הרשעה פלילית לצד קנס של 1500 שקלים אין צורך להכביר מילים.

בחודשים האחרונים אנו עדים להתגברותם של גילויי השנאה כנגד המגזר החרדי, שגם הם כנראה לא תרמו לצלילותו המחשבתית של הנהג ולתחושות סלידה ושנאה חסרות פרופורציות כנגד מאות אלפי אזרחים שמקוטלגים כ'פרזיטים', 'חלאות אדם', 'טפילים' ו'מוצצי דם'- בדומה לאופן שבו שבו תומכי החמאס מציירים את יהודי העולם.

אולי גם אותו מסע דמוני ארסי תרם אף הוא לתחושת האיום המופרזת שחש אותו נהג, מופרזת מדי שבהתחשב בעובדה שכמות הפגיעות החמורות שיוחסו למגזר החרדי בעשורים האחרונים היא אפסית וודאי כאין וכאפס ביחס למגזר שאליו משתייך הנהג. כשאלו הם פני הדברים, אין זה מפתיע שזמן קצר לאחר היוודע מותו של יוסף, מיהר עו"ד גונן בן יצחק, ממנהיגי המחאה כנגד הרפורמה והממשלה להנפיק ציוץ שנאה בזו הלשון: "חלאות עם דם על הידיים! הנה, אמרו "נמות ולא נתגייס, צדקו!".

על החובה להגן על זכות ההפגנה כמו גם על יראת החוק אין עוררין. אבל בלתי מתקבל על הדעת שעוד בטרם מיצוי החקירה, אותו דורס ששעט במהירות כנגד המון מפגין וסחב עמו את גופת הנרצח לאורך עשרות מטרים ארוכים, יבלה כבר את סוף השבוע הקרוב בביתו.

הכותב הוא ראש המועצה המקומית בית אל