מח"ש פתחה בבדיקת התקרית בה ירו שוטרים לעבר חשוד בביצוע ירי לעבר בית בכפר איבטין שבאזור קריית אתא.

המשטרה הודיעה כי "שוטרים ניטרלו חשוד חמוש שביצע ירי לעבר בית בכפר איבטין . מותו נקבע ע"י גורמי הרפואה".

עוד צוין כי "השוטרים גילו נחישות וחתרו למגע תוך נטילת סיכון חייהם בזירה לעבר החשוד וניטרלו אותו תוך ביצוע ירי".

בני משפחתו של החשוד טענו כי לא היה מעורב בירי וכלל לא החזיק בידו נשק בעת שנורה. במחלקה לחקירות שוטרים יבחנו את הטענות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה "כל הכבוד לבלשי המשטרה שזיהו ירי לעבר בית, חתרו למגע ונטרלו את היורים. משבח את פעילות מחוז חוף בראשות ניצב יחיאל בוהדנה על עבודה מאומצת למלחמה בפשיעה".