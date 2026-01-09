רני עמרני שדרן "רדיו רן" בפרסית אומר שניתוק האינטרנט באיראן על ידי השלטונות מצביע על כך שבמשמרות המהפכה מתכוונים להתחיל לנקוט ביד קשה מאוד לדיכוי ההפגנות האזרחיות.

"זה אומר שמהיום יתחילו ביד קשה, ולירות על המפגינים. אתמול בלילה היו מחאות קשות שהגיעו לשיא כי יורש העצר קבע שזהו היום המשמעותי. זה הוכיח את מנהיגותו. כל הזמן אמרו שאין מנהיגות למתנגדי המשטר, אבל במשך 12 ימים הם קוראים בשמו של הנסיך פאהלווי", הסביר עמרני בראיון ל-103FM.

הוא הזכיר כי פהלווי היה בן 20 כשהוא ומשפחתו נאלצו להימלט מהמהפכה של חומייני. "הוא סמל לטעות שהאיראנים עשו ב-1979. הדור החדש לא מכיר אותו, אבל הוא רואה באיזה מצב כלכלי טוב הם היו בעשור האחרון שנות ה-70, ומשווה אותו לשפל הכלכלי שבו היום הם נמצאים. הם אומרים: 'אנחנו רוצים לתקן את הטעות של ההורים שלנו ולחזור לפהלווי'".

עם זאת, לא מדובר ברודן הממתין להשתלט מחדש על ארצו. "הוא מאוד ליברל, והוא לא רוצה לחזור להיות מלך. כל החיים שלו הוא היה בוושינגטון. הוא סמל והוא אומר: 'בואו נתאחד ונפיל את המשטר ואז נעשה בחירות כלליות'", הסביר עמרני. "בכל ההפגנות ובכל נקודה באיראן קוראים את השם שלו, ולכן הוא בחר את עצמו כדי להוכיח למערב ולעולם שהוא המנהיג שרוב העם האיראני רוצה. הוא נתן קריאה אתמול לצאת לרחוב, וראינו שאמש היה שיא של הפגנות באיראן".

המסר של הנסיך הפרסי הגולה רזא פהלווי למפגינים באיראן צילום: באדיבות המצלם

בהמשך סיפר עמרני על הצבא הפרטי של השלטון, שתפקידו היחידי הוא למנוע הפיכה. "הם יודעים איך למנוע מהפכות, אז הם הקימו צבא משלהם בשם משמרות המהפכה. זה צבא ששומר רק על המשטר, אלה האנשים ששולחים אלינו טילים, כוח 'קודס' הוא שלהם".

"יש אפשרות שהם יצטרפו לעם, אבל בשבוע האחרון הם הזעיקו כל מיני מיליציות שיעיות מהאזור. ההבדל הוא שעכשיו אין להם חיזבאללה, ב-2022 הם הביאו לבנונים שהם ערבים ולא אכפת להם מהפרסים, אבל הפעם זה שונה כי אין להם כוח", סיכם עמרני.