סדרת הדוקו "אשרף מרוואן - שם בדוי" של 'הקול היהודי' בתמיכת "קרן קולנוע שומרון" ששודרה בערוץ 14 זכתה היום (שישי) לאזכור בעיתון "דיילי מייל" הבריטי.

בסדרה נחשף כי לורן בות', גיסתו של טוני בלייר ראש ממשלת בריטניה לשעבר ומי שעדיין מעורב רבות בנושאי המזרח התיכון ורצועת עזה, הביעה תמיכה מפורשת בטבח בשבעה באוקטובר.

בות' היא אשת תקשורת בריטית שהתאסלמה ואף קיבלה מאיסמעיל הנייה מנהיג חמאס דרכון VIP עזתי. כיום היא חיה בטורקיה.

בראיון של בות' בזמן המלחמה לערוץ טורקי, שאותר במסגרת התחקיר של הקול היהודי לסדרה "אשרף מרואן שם בדוי", היא מביעה תמיכה מפורשת בטבח ומגדירה אותו כ"יום אגדי בחיי ההיסטוריה של האומה האסלאמית".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, אמר: "זו יצירה ששמה זרקור על אזורים שעד עכשיו היו בחושך. התהודה הבין לאומית ליצירה החשובה הזאת, מצטרפת לזכיות של סרטים רבים שקרן שומרון תומכת בהם בפסטיבלים, בארץ וברחבי העולם, על אף ניסיונות פוליטיים קיצוניים לחרמות".

"קרן שומרון פותחת את עולם התרבות במדינת ישראל לאזורים שהיו חסומים ומודרים. יהודה ושומרון היא חלק ממפת התרבות, ויוצרי יהודה ושומרון הם חלק מעולם התרבות של מדינת ישראל. אנו גאים לתמוך בכל יצירה ישראלית קולנועית מקצועית ביהודה ושומרון - קומדיות, פיצ'רים, דוקו ודרמות. העצמת התרבות והקולנוע ביהודה ושומרון היא מפתח אדיר להעצמת התרבות והקולנוע במדינת ישראל", הוסיף.

אנדרו פוקס, עמית בכיר במכון המחקר למאבק בקיצוניות "אגודת הנרי ג'קסון", אמר בעקבות הדברים לדיילי מייל כי דבריה של בות' "דורשים בדיקה או פעולות אכיפה" מצד המשטרה אם תחזור לבריטניה בעתיד הקרוב.

בות' מופיעה בסדרה מכיוון שלצורך הכשרת מטיפים אסלאמיים שיפעלו בישראל, מרכז דאר א-סלאם שלח בינואר 2021 יהודים ויהודיות שהתאסלמו, לקורס בטורקיה באיסטנבול, בן 12 ימים, במטרה ללמוד איך לבצע הטפה אסלאמית (דעווה) ליהודים. בקורס שמעו המתאסלמים ופעילי הארגון הרצאות ממטיפים אסלאמיים קיצוניים ביותר מרחבי העולם. אחת המרצות היתה לורן בות'.

בקורס היו מרצים מגדולי האנטישמים, כמו שייח' גיהאד אל עאיש שכינה את משפחת רוטשילד וקבוצות יהודיות ציוניות כ"בני השטן", ובמספר שיעורים שהעביר אחרי השבעה באוקטובר שיבח את חמאס וקרא ליהודים לעזוב את ישראל לפני ש"יקברו אותם באדמה".

מרצה נוסף היה כאשר מחמוד חסנאת, מטיף עזתי גולה, מגדולי האנטישמים בעולם, שקרא לחמאס "לשים חגורות נפץ על החטופים הישראלים ולפוצץ אותם על החיילים".