גבר בן 23 מירושלים נעצר אמש בחשד שביצע מעשים מגונים במטופלים בבית החולים הדסה עין כרם בעיר, תוך שהוא מתחזה לאיש צוות רפואי ובעל סמכות, כך הודיעה המשטרה.

על פי החשד, הצעיר הגיע לבית החולים כשהוא לבוש בבגדים של איש צוות, והציג עצמו כך בפני המטופלים וכך ניצל את מצבם לביצוע מעשים מגונים.

אביו של נער כבן 16 התלונן שהחשוד פגע בו ואז פתחה המשטרה בחקירה וביצעה את המעצר. בהמשך התברר שהחשוד פגע במטופלים נוספים.

המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו וקוראת למטופלים נוספים שחושבים שנפגעו על ידי החשוד, להגיש תלונתם בהקדם.

מבית החולים הדסה עין כרם נמסר: "לאחר תלונה שהתקבלה, צוות הביטחון עירב מיידית את המשטרה שפתחה בחקירה - שנעשתה בשיתוף פעולה מלא עם צוות בית החולים".