בדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס, הציג עו"ד ד"ר חיים שיין את עמדתו, בה הדגיש את הצורך בתהליך סבלני ומדוד כדי להגביר את גיוס בני הישיבות לצה"ל.

"זה תהליך. הציבור החרדי חייב להיות מגויס לשירות צבאי, אך בצורה שתהיה מכבדת את עקרונותיו הדתיים", הבהיר שיין.

הוא ציין שראשי הממשלה הקודמים לא עשו את המאמץ האמיתי בנושא זה וכעת הגיע הזמן לטפל בסוגייה באופן אמיתי והוגן.

בנוגע להנהגה החרדית, שיין הציע להימנע מטעויות שנעשו בעבר, אך לא לוותר על שילוב החרדים - בצבא או בשירות לאומי.

הוא את החשיבות שבשותפות בין הציבור החרדי לבין החברה הישראלית כולה. "לרגע הזה אנחנו צריכים להגיע יחד, חילוניים, דתיים וחרדים, מתוך אמונה אחת ושותפות אמיתית".