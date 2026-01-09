העולם המוזיקלי במגזר הדתי והחסידי ממשיך לבעבע ביצירה מקורית, שיתופי פעולה מפתיעים ויוזמות חדשות.

הזמרים שראל סופר ואברומי וינברג משיקים את השיר החדש "השיבנו" - יצירה מוזיקלית בסגנון תפילה עכשווית, העוסקת בבקשה פנימית לשוב מתוך רצון וכמיהה. שיתוף הפעולה בין השניים יוצר שילוב קולי מרגש.

הזמר נאור אבני מבאר שבע, אשר החל בתהליך חזרה בתשובה במהלך שירותו הצבאי, מוציא את השיר "בין ההלכות", המתאר את הדרך האישית שעבר בין עולמות שונים - מהחיים הקודמים לעולם התורה.

מרדכי בן דוד חושף תיעוד נדיר לרגל 30 שנה לפטירת הרבי מריבניץ - בו נראה הצדיק שר את "ניגון הרבי". התיעוד משולב בקליפ כולל תרגום לעברית.

קובי מירסקי משחרר סינגל חדש בשם "מחשבות", שכתב והלחין כבר בגיל 17. השיר מבטא דיאלוג פנימי וחיפוש זהות, עד לרגע של התחברות מחודשת - "יהודי, אני יהודי".

הזמר מוטי כרמל מגיש ביצוע חדש לשיר "אשת חיל" של דודי קאליש, בתרגום לעברית. לדבריו, השיר נגע בו בעוצמה כבר מהאזנה ראשונה.

משולם זושא משיק קליפ קומזיץ בשם "קומזישא", הכולל ביצועים חיים לצד פלייליסט חדשני. הקליפ מלווה באווירת חבורה ומוזיקה קצבית.

הזמר שר-שלום מהצרי מוציא סינגל בכורה בשם "להתגלות", שנכתב על ידי אלחנן אלחדד. השיר מבטא את מסע האמונה הפנימי ברגעי חולשה ושבר.

אריה קרלינסקי חוזר עם סינגל חדש בשם "מזמרין", שיר חתונות קצבי שהלחין בעצמו.

אייל טויטו משחרר מחרוזת חופה חדשה, הכוללת שילוב של קלאסיקות מוכרות בעיבוד עדכני: "מקודשת“, "בואי כלה", להינשא הלילה“ ו"בראשית עולם“.

אלחנן ענבל ודודי פרישמן משתפים פעולה בסינגל "תפילת חתן", יחד עם מקהלת ווקאל Choir. מדובר בדואט בהפקה מושקעת, ביוזמתו של יהושע שטרן, מנצח המקהלה.

היוצר אלי וינר מוציא את השיר "ניצחתי", העוסק בניצחון הרוח על הקושי הפנימי והיצר. וינר מסביר כי מדובר בשיר של תקווה, חיזוק וניצחון הטוב על הרע כזה שנותן כוח להמשיך קדימה.

יעקב רוטבלט מוציא לאור את השיר "זה לזה" שהולחן לפני עשור. הביצוע החדש כולל את מקהלת ידידים וילד הפלא יאיר כהן, ומבוסס על דברי המגיד מקוז'ניץ.

סנדי דינקל מציג קליפ חדש לשיר "מי שאתה", שנולד מתוך שיחה אישית עם משפיע ומטפל. השיר נוגע בקושי של אדם לחיות בשלום עם עצמו בעידן של דרישה מתמדת לשינוי.

מרדכי בן ראובן מוציא סינגל בשם "שבע יפול צדיק", שיר המתאר את ההתמודדות האישית עם כישלון והמאבק להתרומם. לדבריו, הסבל הוא חלק בלתי נפרד מהעלייה לצמרת הרוחנית.

האמן ליעד בנאי משחרר את "מה לכתוב" - שיר אישי ומלנכולי שנכתב, הולחן והופק כולו על ידו. "השיר נוגע במתח שבין הלב לשכל, בין רעשי היום-יום לבין הצורך במשמעות אמיתית", כתב.

חיים סובר משיק את סינגל הבכורה שלו "לא להיבהל", שיר אישי וכנה שמתאר את הבחירה בשלווה ואמונה מול אתגרי החיים. לדבריו "בחרתי להפיק ראשון את 'לא להיבהל' כי למנגינה הזאת אין זמן, בכל רגע נתון היא מדברת, היא נוכחת".

רפאל מלול ודני אבידני משחררים קליפ לייב מתוך חתונה, למחרוזת "פאנק מדלי", הכוללת שילוב קצבי של להיטים מוכרים בסגנון הפאנק.

הזמר דניאל יטיב מוציא גרסת Live לשיר "אתה פה איתי", שזכה להצלחה עם יציאתו לפני כשנתיים. ההקלטה מתוך הופעה חיה בבנייני האומה, עם עיבוד מחודש של אהרלה נחשוני.