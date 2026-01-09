המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, טען היום (שישי) בהצהרה בטלוויזיה האיראנית כי ההפגנות ברחובות המדינה הן של גורמים שוליים.

הוא הצהיר כי טהרן "לא תיסוג מילימטר מעקרונותיה" והדגיש את עמידתה האיתנה של איראן מול לחצים חיצוניים.

חמינאי תקף בחריפות את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ואמר כי "על נשיא ארצות הברית להתעסק בבעיות של ארצו".

הוא ציין כי "כמה מבעירי מהומות שרוצים לרצות את הנשיא האמריקני בידי השחתת רכוש ציבורי. העם האיראני המאוחד ינצח את כל האויבים".

"על נשיא ארה"ב לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם. ידיה של ארה"ב מוכתמות בדמם של יותר מ-1,000 מנהיגים איראנים ואזרחים חפים מפשע", סיכם חמינאי.