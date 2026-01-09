סגירת מעגל: הסופר ואיש החינוך עמנואל בן סבו, ששימש במשך שנים כסגן מנהל הפנימייה במרכז הילדים אמונה ע"ש שרה הרצוג בעפולה, שב למקום כאורח לרגל יום השפה העברית.

במהלך הביקור נפגש בן סבו, שפרסם עשרות ספרים לילדים ולמבוגרים, עם חניכי הפנימייה - ילדים ובני נוער בסיכון - ועם אנשי הצוות החינוכי, לשיח על אהבת הקריאה, עולם הספרות, השפה העברית ותהליך היצירה.

עמנואל בן סבו בהרצאה צילום: דוברות

בישיבת "נטע ימינך" באשתמוע, שבדרום הר חברון, ממשיכים בפעילות ייחודית המשלבת חינוך, עשייה ובניין. השבוע יצקו תלמידי הישיבה יסודות לבית חדש עבור אחד האברכים.

בישיבה פועלים שני צוותים: צוות חקלאי הפועל בחוות באזור, וצוות נוסף העוסק בבנייה של הבתים הראשונים ביישוב עשהאל.

התלמידים ביציקה צילום: ללא קרדיט

הרב יעקב פילבר, מתלמידיו הבולטים של הרצי"ה קוק, השתתף השבוע בחנוכת בית הכנסת ביישוב עלי, שהוקם לזכרו של צביקה לביא הי"ד - חתנו של נכדתו.

הרב יעקב פילבר באירוע צילום: ללא קרדיט

ישי שני, אחיו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד, מונה השבוע, לאחר זכייה במכרז, למנהל אגף החדשנות ברכבת ישראל.

שני, תושב מודיעין, נשוי ואב לארבעה, כיהן בשמונה השנים האחרונות בשורת תפקידים בכירים בחברה.

ישי שני צילום: דוד שטיין

הרב יוסף ירמיהו אליצור, מחבר הספר "תורת המלך", תועד רוקד בשמחה יחד עם איש היח"צ ערן שוורץ והמשפיע הרב איתיאל גלעדי.

הרב יוסף ירמיהו אליצור בריקוד ללא קרדיט

בישיבת אבינועם שבאביתר התקבלה לאחרונה תרומה ייחודית: שני כיסאות של אליהו הנביא, האחד לעילוי נשמת אביו של תלמיד, והשני לעילוי נשמת דודה של אחד האברכים.

העיתונאי דביר עמר דיווח השבוע כי במוצאי השבת האחרונה - האלמן והאלמנה התארסו זה עם זו.

ישיבת אבינועם צילום: רועי חדי

הרב שי דאום והרב יוסף אליצור נצפו השבוע בדיוטי פרי שבנתב"ג, בדרכם למסע רוחני בציון הבעל שם טוב ובקברי צדיקים נוספים.

מסע לקברי צדיקים צילום: באדיבות המצלם

משה סגל מהיישוב אש קודש תקע בשופר לכבוד פתיחת עסקו החדש - "רם ונישא", העוסק בהשכרת ציוד של פיגומי ברזל.

תקיעת השופר ללא קרדיט

בבית הספר אמית בר-אילן שבנתניה נערך השבוע מפגש מרגש עם האחים כפיר ואוהד ניימרק.

השניים שיתפו את תלמידי בית הספר במסע אישי של התמודדות עם פציעה, שירות קרבי, ושיקום - עד לעיסוק חינוכי וטיפולי מוערך עם בני נוער ולוחמים.

האחים כפיר ואוהד ניימרק צילום: ללא קרדיט

ח"כ אוהד טל וראש מועצת חבל יבנה אבי פוקס הגיעו השבוע לביקור בישיבת 'נווה הרצוג'.

את פניהם קיבל ראש הישיבה, הרב שרון צוברי, ובמהלך המפגש קיים ח"כ טל שו"ת עם תלמידי הישיבה בנושאים שעל סדר היום. בסיום האירוע העניק לו הרב צוברי תעודת הוקרה.