תיעוד מכתר החרמון: "האלפניסטים" משלימים היערכות מבצעית צילום: דובר צה"ל

לוחמי יחידת המילואים "האלפינסטים" סיימו לאחרונה סדרת אימונים ייחודית, אשר כללה הכנה לפעולה בתנאים קיצוניים ושטח הררי בכתר החרמון שבסוריה.

במסגרת האימונים המאתגרים, תרגלו לוחמי היחידה מגוון פעולות מבצעיות תוך שימוש בטכניקות המיוחדות של היחידה, המיועדות לפעולה בתנאי מזג אוויר קשים ושטח שלג.

ההכנה כוללת התמודדות עם שטחים הרריים מורכבים, תוך שהכוחות רכשו את הכלים להתמודד עם אתגרים בשדה הקרב הקשה של רמת הגולן וכתר החרמון.

לאחר סדרת האימונים, כוחות "האלפינסטים" הצטרפו לכוחות חטיבת "ההרים" (810) במטרה לשמור על הגזרה ולקיים את הגנת האזור, זאת במקביל למאמץ לאפשר את פתיחת אתר החרמון למבקרים בצורה מסודרת ותקינה.