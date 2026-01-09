לראשונה בישראל פועל היום המסחר בבורסה לניירות ערך בת"א ביום שישי.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, סיפר: "פתחנו את יום המסחר בפקיעה היסטורית ראשונה, שריכזה מחזור ער של כ-106 מיליון שקלים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאירוע והדגיש כי "במסגרת הרפורמות שלנו לחיזוק הכלכלה הישראלית העברנו את הבורסה לעבודה בימים שני-שישי כדי להתאים את ימי המסחר למקובל בבורסות בעולם, לאפשר את כניסת הבורסה הישראלית למדדים הבינלאומיים ולעודד חברות ישראליות ובינלאומיות להנפיק כחול לבן.

עשינו זאת כמובן תוך זהירות מחילול שבת, הן באמצעות קביעת שעות פעילות מתאימות והן באמצעות הוראות רגולטוריות של הרשות לניירות ערך שדוחות את מרבית פעולות סגירת המסחר ליום ראשון. נמשיך בע"ה לחזק את כלכלת ישראל ולבצר את עצמתה של מדינת ישראל", דברי סמוטריץ'.