באחרונה התקיים תרגיל חטיבתי של חטיבה 474, שבמסגרתו נבדקת מוכנות הכוחות לחיזוק הביטחון בשמירה על רמת הגולן. מדובר בתרגיל משמעותי שמדמה תרחישים של חדירה לשטח ישראל מסוריה, במטרה לוודא כי הכוחות מוכנים לכל סיטואציה אפשרית.

רס"ן (מיל') מ', מפקד פלוגה בגדוד 9204, שוחח עם ערוץ 7 וסיפר על הפעילות של הגדוד שמתמקדת כעת בגזרת סוריה.

"אנחנו מתרגלים מגוון רחב של תרחישים במרחב הגולן, כולל סיטואציות של חדירה לשטחנו מכיוון סוריה", אמר רס"ן מ' בפתיחת השיחה. "התרגיל הזה כלל את כל המערכים - אש, אוויר, וכל הכוחות מהחטיבה השתתפו בו יחד. המטרה שלנו היא לייעל את המענה לשעת חירום, ולוודא שכולנו מגיבים בצורה הכי מקצועית ויעילה האפשרית".

החטיבה בה משרת רס"ן מ' היא חטיבה 474, שממלאת תפקיד משמעותי בהגנה על הגבול עם סוריה ורמת הגולן. "ההיסטוריה של הגולן השתנתה משמעותית בשנה האחרונה. אנחנו לא רק מחכים שהאויב יגיע אלינו - אלא כבר נמצאים שם - צעד אחד קדימה. הצבא שולט היום במרחב הזה בצורה מאוד ברורה. הכוחות שלנו פועלים באופן יומיומי והם מציבים את הגבול למי שמנסה לעבור אותו. אנחנו לא מחכים - אנחנו יוזמים".

לדבריו, השינויים הגיאופוליטיים בסוריה והמשמעות שלהם על הביטחון בצפון ישראל, הובילו את הצבא לפעול באופן יזום למען שמירה על הגולן. "המטרה שלנו היא להבטיח שגם בסיטואציות הקשות ביותר, הכוחות שלנו יהיו מוכנים וידעו כיצד להתמודד עם כל תרחיש. אנחנו לא נותנים לאויב מקום לנשום".

לאורך הראיון, רס"ן מ' שיתף את תחושותיו על המילואים והאתגרים האישיים אותם חווים לוחמי המילואים. "אני כבר במילואים מעל 500 ימים ואפשר לומר שהתמורות במציאות הזאת הן עצומות", אמר, תוך שהוא מתאר את ההתמודדות היומיומית שלו ושל הלוחמים. "לא דמיינו שהמלחמה הארוכה ביותר תהפוך למציאות של סבב אחרי סבב - והלוחמים מתייצבים פעם אחר פעם. זה מדהים. החיילים לא רק מתייצבים, הם גם יודעים את המשמעות של הגעתם והצורך להיות חלק מההגנה על המדינה".

"הדבר המאתגר ביותר הוא לשמוע את הקשיים של הבית", הוא מאיר זווית נוספת של השירות. "כשלחייל יש ילדים בבית ואשתו מתקשרת אליי בערב ומספרת על הקשיים, זה לא פשוט. זה מחיר כבד - בעבודה, בבית ובקשר עם המשפחה. מה שמחזק אותנו הוא שאנחנו יודעים שמאחורינו עומדות משפחות תומכות וזה עוזר לנו לעמוד מול האתגרים בשדה הקרב", הוא מסכם.