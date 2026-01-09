מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, יגיע לצפון השומרון בקרוב לביקור עבודה ביישובים חומש ושא-נור ובגן הלאומי סבסטיה.

המהלך, שמגיע כ-20 שנה אחרי ההתנתקות, יאפשר ליישובים חומש ושא-נור גישה לחשמל, וישפר את איכות החיים והחינוך באזור.

מנכ"ל חברת החשמל ציין כי מדובר במהלך ארוך-טווח שבו יוכלו תושבי האזור והתיירים ליהנות משירותים וביטחון סביבתי משודרג. "אנחנו מחזירים את האור לחומש, שא-נור ולבירת ממלכת ישראל בסבסטיה. החיבור לתשתית חשמל ישראלית יאפשר גם תיירות לאזור. כחברה הלאומית לחשמל, יש לנו מחויבות שרותית כלפי כל תושבי ישראל, וככל שהמדינה תנחה אותנו לחבר חשמל, נבצע את הנדרש בכל מקום".

בנוסף, לאחר שנים רבות של הזנחה של האתר הארכיאולוגי בסבסטיה, הפעם הצעד הזה מציין שינוי דרמטי. המקום, שהיה סובל מבעיות תשתית רבות, יחובר כעת לחשמל בצורה תקינה.