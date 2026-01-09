ראש המועצה המקומית קריית ארבע חברון, ישראל ברמסון, שיגר מכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כ"ץ, ובו דרישה להתערבות מידית בעקבות הסלמה מסוכנת בירי מהשכונות הערביות הסמוכות ליישוב.

לדבריו, מזה מספר חודשים, ובמיוחד בלילות האחרונים, נשמעים צרורות ירי מסיביים בשעות הלילה המאוחרות, כאשר חלק מהירי מתבצע ממרחק של מטרים בודדים בלבד מבתי התושבים - בעיקר מאזור שכונת ג'בל ג'והר הגובלת בקריית ארבע.

במכתב ציין ברמסון כי מדובר בסכנת חיים מוחשית, ולא רק בחשש תיאורטי. הוא הזכיר שני מקרים חמורים מהשנים האחרונות: האחד, פציעתה הקשה של נערה תושבת הרשות בקליע תועה בנובמבר 2022, והשני - קליע שפגע בצווארה של תושבת אחרת במהלך הליכה עם בעלה, לפני כשלושה שבועות.

ראש המועצה התריע כי "הכתובת על הקיר" וכי הנשק הרב שנמצא כיום בידי גורמים עוינים עלול לשמש נגד תושבי היישוב בכל רגע. עוד ציין כי למרות זיהוי חמושים באמצעות רחפנים, היעדר תגובה התקפית גורמת לכך ש"מחבלים נמלטים פעם אחר פעם ללא פגע".

במכתבו דרש ברמסון שינוי כולל בתפיסת הביטחון בגזרה, תוך מעבר מהצהרות לפעולה ממשית. בין הדרישות שהועלו: כניסות התקפיות לשכונות הערביות, מבצע לאיסוף נשק בלתי חוקי, ושינוי הוראות הפתיחה באש כך שיתאפשר סיכול ממוקד של חמושים מזוהים הנושאים נשק.

לדבריו, "אסור לנו לחזור על טעויות העבר... הציבור בקרית ארבע חברון אינו מוכן להמתין לקורבן הבא". עוד הוסיף: "שלא נקום לאסון נוראי שלא התרענו ולא נערכנו אליו".

המכתב הועבר גם לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מח"ט יהודה אל"מ שחר ברקאי, חברי המועצה, מנכ"ל המועצה וקב"ט היישוב.