בית משפט השלום בחדרה האריך הבוקר (שישי) בחמישה ימים את מעצרו של א' בן 25, חייל מילואים מעפולה וחשוד נוסף בן 21, בחשד לרצח נהג בכביש 6 סמוך למחלף תות.

המשטרה מייחסת לשניים עבירה של קשירת קשר לרצח, איומים, שיבוש הליכי חקירה והעלמת ראיות.

מדובר ברצח שהתרחש אתמול בלילה במהלך סכסוך בין נהגים. חייל המילואים טען להגנה עצמית וטען בחקירתו שהוא סובל מפוסט טראומה מהמלחמה בעזה.

בא כוחו של החייל, עורך הדין רונן חליוה, מסר: "מדובר בחייל לוחם ביחידה מובחרת אשר חזר עם אחיו ובנות זוגן מטקס השבעה של אחותו בכותל. במהלך נסיעתם בכביש 6, רכב אחר שבו שני נוסעים החל בנהיגה בריונית ומסכנת חיים, תוך כדי זגזוג מסכן חיים. בית המשפט הנכבד אישר עובדה זו.

בשלב מסוים מרשי בחר לעצור בשול הדרך בכדי להתרחק מהסכנה, אך הרכב האחר בחר לעצור לפניו וממנו יצאו השניים. התנהגותם המאיימת תוך כדי התקרבות היא שגרמה לחייל פחד וחשש ממשי. הוא הגן על חייו וביצע ירי על מנת להרתיע. בשנייה שהבין שהאחר נפצע, הוא רץ בחזרה לרכבו על מנת להביא חוסם עורקים ולסייע".

עו"ד אושרת קירמה, שמייצגת מטעם הסניגוריה הציבורית את אחיו של החייל, מסרה: "מדובר בצעיר נורמטיבי שרק לאחרונה סיים שירות מילואים ביחידה לוחמת בעזה. ברור שלא הייתה לו כל כוונה לגרום למותו המצער של הצעיר והוא נמצא במצב נפשי קשה לאור התוצאה הטרגית של האירוע. הוא משתף פעולה באופן עם החוקרים ואנו ממתינים שהמשטרה תסיים את החקירה בהקדם".