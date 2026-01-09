תיעוד מפעילות הכוחות דובר צה״ל במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות צה"ל, בהכוונת שב"כ, במבצעים אינטנסיביים לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, שהובילו למעצרם של 57 מבוקשים וסיכול פיגוע שתוכנן לביצוע מיידי. כוחות חטיבת יהודה ולוחמי יחידת דובדבן, בהכוונת שב"כ, פעלו במרחב העיר חברון ועצרו חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע בטווח מיידי. המעצר בוצע בהמשך לפעילות לוחמי גדוד 202 מחטיבת הצנחנים, שעצרו שני מחבלים נוספים מחברון ומבני נעים, אשר עסקו בבניית תשתית טרור. כוחות חטיבת בנימין עצרו במהלך השבוע 12 מבוקשים והשמידו מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה. במבצע בעיר ביתוניא פשטו הכוחות על חנות פלשתינית ותפסו ציוד צבאי ששימש לפעילות טרור. כוחות חטיבת מנשה השלימו מבצע בכפר סילת אל-חרת'יה, שבמהלכו נעצרו מחבלים ונתפס נשק מסוג M16. כוחות חטיבות שומרון, עציון ואפרים פעלו במספר כפרים ובעיר טולכרם, ועצרו 25 מבוקשים - בהם מחבלים שיידו אבנים לעבר אזרחים ישראלים. במהלך המבצעים אותרו אלפי שקלים ששימשו ככספי טרור.

