גולש קייט (גלישת עפיפונים) כבן 40 נהרג היום (שישי) בזמן שגלש בין חוף 4X4 בראשון לציון לחוף תאיו בבת ים. גולש נוסף נפצע באורח קל.

צוות מד"א שהגיע למקום איתר את השניים, וביצע פעולות החייאה בבן ה-40. לאחר שאלה לא צלחו, נקבע מותו.

פראמדיקים במד"א חי טקאטש, שלום בן דוד וחובש רפואת חירום במד"א ערן כרמל, סיפרו "הגענו למקום באמצעות רכבי שטח של מד"א, ראינו בסמוך למים גבר בן 46 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות בגופו.

בסמוך אליו גבר בן 46 התהלך וסבל מחבלות בגפיים. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו. צוות נוסף של מד"א שהיה במקום העניק טיפול רפואי לגבר שנפצע באורח קל ופינה אותו להמשך טיפול רפואי בבית החולים".