יום שישי הראשון בבורסה הסתיים בהצלחה רבה ובמחזורי מסחר של כמעט שני מילארד שקלים, קרוב מאוד להיקפי המסחר בימי ראשון ממוצעים.

המעבר של הבורסה מפעילות בימי ראשון עד חמישי לפעילות בימי שני עד שישי הובל על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר רשות ניירות ערך עו"ד ספי זינגר, במסגרת שורת צעדים שנועדו לחזק את הבורסה הישראלית כמנוע צמיחה מרכזי לכלכלה הישראלית ובמטרה להגדיל ולגוון את מקורות ההון של הכלכלה.

במשרד האוצר מציינים כי המעבר לפעילות בימי שני עד שישי מתאים את ימי פעילות הבורסה הישראלית לבורסות הגדולות בעולם והוא יתמרץ חברות להנפיק ולהיסחר בבורסה הישראלית.

עוד יאפשר המהלך לבורסה הישראלית להיכנס לראשונה למדדים הבינלאומיים ויזרים לבורסה וממילא לעסקים ולחברות בישראל מיליארדי דולרים נוספים.

מראשית הדרך הנחו שר האוצר ויו"ר רשות ני"ע לקדם את המהלך תוך הבטחה כי הוא לא יגרום לחילולי שבת. זאת הן באמצעות קביעה כי המסחר יסתיים מספיק זמן טרם כניסת השבת והן באמצעות קביעת הוראות רגולטוריות של הרשות לני"ע שמעבירות את מרבית פעולות הסגירה של יום המסחר ליום ראשון.

יו"ר הרשות הגיע בעצמו היום לבורסה לעקוב מקרוב אחר פעילות המסחר ולוודא כי המסחר נסגר אכן בשעה 14:00, שעתיים וחצי לפני כניסת השבת. עו"ד זינגר עדכן את שר האוצר כי המסחר אכן נסגר בזמן וכי הן הבורסה והן הבנקים פועלים בהתאם להנחיות ומשחררים את העובדים לביתם תוך דחיית פעולות הסגירה ליום ראשון.

שר האוצר סמוטריץ' אמר לאחר סגירת הבורסה "כיאה למדינה יהודית, אנחנו מצעידים את הכלכלה בעידן המודרני וחיבור עמוק לכלכלה הגלובלית תוך שמירה על ערכי היסוד של העם היהודי ובראשם שמירת השבת. אני מודה לשותפי למהלך, עו"ד ספי זינגר ולכל עובדי הרשות, להנהלת הבורסה ולעובדיה ולכל השותפים הרבים להצלחת יום המסחר הזה".