שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז דחתה את בקשתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפסול אותה מלדון בעתירה העוסקת בהדחתו, וקבעה כי "הטענות אינן מקימות, אף לא בדוחק, עילת פסלות כלשהי".

הבקשה הוגשה בעקבות אירוע שאירע בראש השנה בבית כנסת בתל אביב, שבו בן זוגה של השופטת יצא ממקום התפילה במחאה על נוכחות השר יצחק וסרלאוף ("עוצמה יהודית"), תוך שהוא אומר: "זה השר של בן גביר".

ההחלטה המלאה

במכתב ששיגר השר בן גביר לבקשת פסילתה ציין כי מדובר באירוע המעורר חשש ממשי לניגוד עניינים ולפגיעה במראית פני הצדק.

ברק-ארז אישרה בהחלטתה כי אכן היא ובעלה התפללו באותו בית כנסת, אך טענה כי לא נכחה באירוע עצמו ולא הייתה מודעת לו בזמן אמת. עוד קבעה כי גם אם מקבלים את תיאור הדברים במלואו אין בהתנהלות בן זוגה כדי ליצור עילת פסלות, עניין אישי או חשש למשוא פנים. לסיכום קבעה השופטת כי מדובר בקשר מרוחק שאינו עומד ברף המשפטי הנדרש לפסילת שופט ודחתה את הבקשה.