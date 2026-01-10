ביום שישי נפגש ברמאללה חוסיין א־שייח', סגנו של יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס והנושא בתואר "סגן נשיא מדינת פלסטין", עם ניקולאי מלאדנוב, המנכ"ל המיועד של מועצת השלום בעזה שתוקם במסגרת הסדר "היום שאחרי" המלחמה, בהתאם לתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

לצידו של א־שייח' השתתפו בפגישה ראש המודיעין הכללי, האלוף מאג'ד פרג', יועצו הדיפלומטי של יו"ר הרשות מג'די אל־ח'אלדי וראש לשכת "סגן הנשיא", איאה מחסין.

על פי סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא", בפגישה נדון יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בהתאם לתוכנית טראמפ ולהחלטת מועצת הביטחון 2803. כן דנו הצדדים בהיערכות להכרזה הצפויה על הקמת מועצת השלום שתעמוד בראשות טראמפ והוועדה המבצעת שלה.

א־שייח' הדגיש כי הרשות הפלסטינית שמה לה למטרה לייצב את הפסקת האש, להבטיח הזרמה מיידית של סיוע הומניטרי לרצועת עזה וליישם את השלב השני של התוכנית האמריקנית.

עוד אמר א־שייח' כי רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד מן המדינה הפלסטינית העתידית, ויש לשמור על קשר מנהלי, פוליטי ומשפטי בין מוסדות הרצועה למוסדות הרשות בגדה, על בסיס עיקרון של שלטון אחד, חוק אחד ונשק חוקי אחד.

במהלך הפגישה דנו המשתתפים גם בתפקידי הוועדה הפלסטינית שתנהל את ענייני הרצועה, ובמשימותיהם של כוחות הביטחון הפלסטיניים שיופקדו על שמירת הסדר בעזה, בתיאום עם כוחות בינלאומיים שיוקמו על פי החלטת מועצת הביטחון.

הצד הפלסטיני הדגיש את הצורך בנסיגה ישראלית מלאה מאדמת הרצועה, בפירוק המיליציות מנשקן והעברת הנשק לרשות הפלסטינית, כחלק מיישום השלב השני של ההסכם. במסגרת זו, לדבריו, יסתיים שלטון חמאס ויחל תהליך שיקום רחב היקף של הרצועה בהתאם לתוכנית טראמפ.

א־שייח' הוסיף כי בתקופת המעבר יש להימנע מצעדים חד־צדדיים המנוגדים למשפט הבין־לאומי, ובהם הרחבת ההתנחלויות ו"טרור המתנחלים", וכן להעביר לידי הרשות את כספי המס שישראל קיזזה בשנים האחרונות.