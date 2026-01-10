יובל כהן (23) הוא הישראלי שנפצע אנושות בתאונת הדרכים בצ'אנג מאי שבצפון תאילנד, לצד חמישה ישראלים נוספים.

אחותו רחלי ביקשה מישראלים בתאילנד בעלי סוג דם O מינוס לתרום לאחיה: "יובל נסע לטיול לפני מספר ימים בלבד, טיול שחיכה לו אחרי יותר משנתיים של מילואים כלוחם. הוא יכול לקבל רק סוג דם O מינוס. כל מי שיכול לבוא לתרום דם O מינוס שיגיע מחר בבוקר בשעה שמונה לבית החולים nakornping בקומה 2 ויגיד שזה עבור יובל כהן".

הישראלים, בשנות ה-20 לחייהם, היו יחד במיניבוס כאשר הוא התהפך. צוותים רפואיים שהוזעקו למקום פינו את הפצועים לשלושה בתי חולים באזור בהתאם לדרגות הפציעה.

משרד החוץ מסר כי המחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל והשגרירות בתאילנד נמצאים בקשר רציף עם הפצועים בשטח ובני משפחותיהם שבישראל, הרשויות המקומיות, גורמי הרפואה וחברות הביטוח.