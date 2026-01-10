המהומות בטהרן רויטרס

עיתון הטלגראף הבריטי דיווח הבוקר כי המנהיג העליון של איראן, חמינאי, הכניס את שירותי הביטחון של מדינתו לרמת הכוננות הגבוהה ביותר, חמורה מזו של מלחמת עם כלביא.

לפי הדיווח, הופעלו "עירי הטילים", שנמצאות מתחת לקרקע, כדי להתמודד עם איום חיצוני.

גורם איראני רשמי הכחיש לטלגראף את הדיווחים על בריחה אפשרית של חמינאי מהרפובליקה האסלאמית: "הוא לא יעזוב את טהראן גם אם יטוסו מעליה מפציצי בי-52", אמר. גורם איראני בכיר הוסיף: "המנהיג הנחה את משמרות המהפכה להישאר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר - אפילו גבוהה יותר מזו של המלחמה ביוני".

אותו גורם הוסיף: "הוא בקשר קרוב יותר עם משמרות המהפכה מאשר עם הצבא או המשטרה. הוא נתן את גורלו למשמרות המהפכה". הטלגראף ציין כי נעצרו אמש מעל 2277 אנשים, כולל 166 קטינים ו-48 סטודנטים שככל הנראה השתתפו במחאות.

בתוך כך, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שיגר אמש איום דומה לאלו שכבר פיזר השבוע, ואמר כי ארה"ב תתערב אם איראן תתחיל "להרוג אנשים", תוך שציין כי אין בכוונתו לשלוח כוחות לשטח. "איראן בצרה גדולה. נראה שהמפגינים משתלטים על ערים, מה שאף אחד לא חשב שאפשרי לפני כמה שבועות", אמר.

בתוך כך, הבוקר פרסם יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, הודעה בה קרא לשביתה כללית במדינה ולהיערכות לכיבוש ערים באיראן.

במסר מצולם שהעלה פהלווי לרשתות אמר: "אני קורא לעובדים ולעובדים במגזרים מרכזיים במשק, ובמיוחד בתחבורה, בנפט, בגז ובאנרגיה להתחיל בתהליך שביתה ארצי. ‏אני גם מבקש מכולכם לצאת לרחובות היום ומחר מהשעה 18:00 עם דגלים, תמונות וסמלים לאומיים, ולכבוש מרחבים ציבוריים. המטרה שלנו היא כבר לא רק לצאת לרחובות, אלא להתכונן לכיבוש והגנה על מרכזי ערים". פהלווי אף קרא להיערך להישארות ממושכת ברחובות ולהצטייד באספקה.

‏פהלווי הוסיף: "לצעירי איראן, ולכל כוחות הביטחון והחמושים שהצטרפו אלינו, אני אומר: האטו ושבשו את מכונת הדיכוי עוד יותר כדי שביום המובטח נוכל להשבית אותה לחלוטין. אני גם מתכונן לחזור למולדתי ולהיות איתכם, האומה הגדולה של איראן, כאשר המהפכה הלאומית שלנו תנצח. אני מאמין שהיום הזה קרוב מאוד".

מגזין "טיים" דיווח על יותר מ-200 הרוגים במחאות רק בחמישי. אמש, ספינות מלחמה איראניות השתתפו גם בתרגיל משותף עם סין ורוסיה במים הטריטוריאלים של דרום אפריקה.